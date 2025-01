Lolita, sobre la gente que pretende subirse al carro de la fama de Lola Flores: "Dicen que han comido en mi casa y yo no los he visto nunca"

Las fiestas que organizaba Lola Flores, su manera de acoger a su familia y a sus amigos y su don de gentes son auténticamente legendarios. Por su casa han pasado personalidades de todo tipo y muchas son las historias que de ello se cuentan. Pero, ¿son todas ciertas?

Lolita lo desvela en el próximo programa de 'Lo de Évole' con la gracia, la soltura y el afilado sentido del humor que tanto la caracterizan. "Hay gente que dice 'yo he estado con Lola en su casa comiendo'. ¡Yo no la he visto nunca!", estalla ante Jordi Évole.

"¿Han dormido debajo de la cama nuestra?", se pregunta la artista provocando las risas de su entrevistador. La segunda invitada de la sexta temporada desvela en esta charla algunos de los aspectos más desconocidos de su vida, desde sus dificultades económicas hasta los altibajos de su vida sentimental, pasando por su marcado carácter y su relación con Juan y Medio.

