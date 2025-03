La confesión de María León a Jordi Évole tras las palabras de una tarotista: "He flipado, me ha dicho cosas muy fuertes"

Tras su visita a la vidente, María León reconoce que ha "flipado" al verse con Évole: "Me ha dicho cosas que son muy íntimas. Concretas no, pero yo sí le veo el sentido a lo que me contaba".

Con una sesión de tarot. Así ha comenzado el programa de Jordi Évole con María León. Con la actriz viendo cómo una tarotista echaba las cartas para leer tanto su presente como su futuro. Para, además, dar soluciones a algunos aspectos de su vida diaria. Tal ha sido lo que le ha dicho a la intérprete que, como le ha contado a Évole, ha "flipado".

"No te lo puedes creer, Jordi. Ha sido increíble. No te estoy vacilando. He flipado. Me ha dicho cosas muy fuertes que sólo las tengo yo. Que son muy íntimas. ¿Cosas concretas? No, pero yo sí le veo el sentido a lo que me contaba", dice.

Y dice que algo que le "gusta": "Me ayuda, me da esperanza. Me ha dicho que para quitarme los miedos hay que cerrar el ciclo y contar la verdad. Estamos en ello".