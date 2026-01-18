Silvia Taulés asegura que la infanta Cristina tiene "un amigo muy amigo": "Sus hijos ya conocen a este señor"

La periodista ha afirmado que "desde el círculo de la infanta Cristina niegan esta relación por órdenes directas de Cristina de Borbón, que quiere máxima discreción".

La periodista y escritora Silvia Taulés ha asegurado en La Roca que la infanta Cristina tiene "un amigo muy amigo". "Desde el círculo de la infanta Cristina niegan esta relación, cuando yo no he dicho en ningún momento que sean novios, sino que es un amigo muy amigo. Niegan esta relación por órdenes directas de Cristina de Borbón", ha afirmado Taulés, quien ha dicho que la infanta "quiere máxima discreción".

"Ella no quiere que se hable de su vida privada, pero os diré que tanto sus hijos como otras personas conocen a este señor y saben de su existencia. Yo os puedo decir que no hay pruebas físicas de su relación en lugares públicos, pero sí las hay en lugares privados", ha declarado la periodista, tras lo que ha subrayado que "tanto sus hijos, como su hermana, la infanta Elena, como sus amigos más íntimos, e incluso Iñaki Urdangarin, su exmarido, saben de la existencia de esta persona".

