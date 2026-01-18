Ahora

En La Roca

Silvia Taulés asegura que la infanta Cristina tiene "un amigo muy amigo": "Sus hijos ya conocen a este señor"

La periodista ha afirmado que "desde el círculo de la infanta Cristina niegan esta relación por órdenes directas de Cristina de Borbón, que quiere máxima discreción".

Silvia Taulés

La periodista y escritora Silvia Taulés ha asegurado en La Roca que la infanta Cristina tiene "un amigo muy amigo". "Desde el círculo de la infanta Cristina niegan esta relación, cuando yo no he dicho en ningún momento que sean novios, sino que es un amigo muy amigo. Niegan esta relación por órdenes directas de Cristina de Borbón", ha afirmado Taulés, quien ha dicho que la infanta "quiere máxima discreción".

"Ella no quiere que se hable de su vida privada, pero os diré que tanto sus hijos como otras personas conocen a este señor y saben de su existencia. Yo os puedo decir que no hay pruebas físicas de su relación en lugares públicos, pero sí las hay en lugares privados", ha declarado la periodista, tras lo que ha subrayado que "tanto sus hijos, como su hermana, la infanta Elena, como sus amigos más íntimos, e incluso Iñaki Urdangarin, su exmarido, saben de la existencia de esta persona".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Europa se moviliza por Groenlandia: reunión de urgencia y condena en bloque al "error" de Trump de imponer aranceles
  2. El año más autoritario de Trump: amenazas, ataques y deportaciones en el mandato más peligroso del republicano
  3. Feijóo dice que Sánchez "alienta el enfrentamiento" con el modelo de financiación y pide defender España: "No caben los chantajes y privilegios"
  4. El Pentágono valora enviar 1.500 soldados a Minnesota para controlar las protestas por la muerte de Renee Nicole Good
  5. Bustinduy tilda de "injusta e ineficaz" la medida del PSOE en vivienda: "Lo primero es proteger a los inquilinos"
  6. La noruega 'Valor sentimental', la gran ganadora de los premios del cine europeo en los que 'Sirat' cosecha cinco galardones