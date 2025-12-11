La guerra sucia entre el rey emérito y Bárbara Rey: "Él la vivió con la tranquilidad de saber que medios y partidos lo tapaban"

El Estado compró el silencio de Bárbara Rey, pero como no se fiaba, intentó acabar con el chantaje por la via rápida. La vedette aseguró que vivía aterrorizaba tras entrar a robar en su casa.

Tras la muerte de Franco, España se despoja del puritanismo ultracatólico de la dictadura, al menos, en apariencia. En 1977 está a punto de celebrarse las primeras elecciones democráticas en España y Bárbara Rey, la sex symbol del momento, participa en la campaña electoral a favor de Adolfo Suárez, el hombre elegido por Juan Carlos I para conducir a España por la senda de la democracia.

Curiosamente, es el propio Suárez quien se la presenta. Con España caminando ya hacia la modernidad Juan Carlos I se siente con todo el derecho de entregarse a los placeres de la vida y lo hace con la ayuda del CESID. Los Servicios Secretos se encargan del precio del alquiler y las medidas de seguridad de los sitios donde el rey Juan Carlos lleva a sus amantes. Sin embargo, Juan Carlos I, una vez más se cansa y en 1994 pone fin a su larga pero intermitente relación con Bárbara Rey y ella, que ha grabado sus encuentros, le pide dinero al rey para que esas cintas no vean la luz.

El periodista Juan Fernández Miranda, explica que el entonces "rey cuenta al jefe de los Servicios Secretos que Bárbara llama para comer en un restaurante y allí se producen escenas cariñosas. Al día siguiente, un fotógrafo pide a Zarzuela 100.000 dólares a cambio de que esas fotos no sean publicadas". Juan Carlos cede al chantaje con el dinero de todos los españoles y la actriz recibe un sueldazo de RTVE por presentar 'Esto es espectáculo'. Sin embargo, en 1996 el PP de Aznar llega al poder y retira al programa de la parrilla. Es entonces cuando Bárbara Rey vuelve a pedir más dinero y, para evitar un escándalo, el Gobierno de Aznar recula y el CESID ingresa ingentes cantidades de dinero en un banco de Luxemburgo a nombre de Bárbara Rey.

"Son 600 millones de pesetas con una entrega de 100 inicial y 50 al año durante 10 años, eso se cierra gobernando Aznar", explica el periodista Fernández Miranda. Es en ese momento cuando la guerra sucia se desata: el Estado compra el silencio de Bárbara Rey, pero como no se fía de la vedette intenta acabar con el chantaje por la vía rápida. Y Bárbara Rey denuncia un robo que ha sufrido en su casa. La famosa asegura que vive aterrorizada y solo habla con los periodistas en el jardín de su casa, ya que está convencida de que en el interior de su vivienda hay micros ocultos.

La vedette cuenta a los periodistas que un día alguien manipuló los frenos de su coche. No obstante, el rey Juan Carlos vivió toda esta tensión con la tranquilidad de saber que la prensa, los partidos y los poderes del Estado lo tapaban todo.

