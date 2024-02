Mientras la guionista y cómica Henar Álvarez pasea por Madrid con Jordi Évole se oye a lo lejos un "¡Viva Franco!" . Su conversación sobre el papel del feminismo en la sociedad actual se ve interrumpida de lleno por un mensaje nostálgico a favor de la dictadura.

Paradójicamente, quien exclama "¡Viva Franco!" es un niño. "Bueno, en el Madrid de Ayuso no te vas a encontrar a tu ex por la calle, pero a un niño diciendo 'Viva Franco'...", asegura Jordi Évole, que no puede evitar reírse. "No me tendría que hacer gracia", añade.

En cuestión de segundos, el director de Lo de Évole sufre un ataque de cataplexia: "Espera, que me va a dar".

La propia Henar Álvarez se ve obligada a ayudar a Évole para evitar que se caiga al suelo: "Yo te cojo". No obstante, apunta: "Qué hijo de put*, el put* niño franquista me ha ganado; te ha hecho reír antes que yo".

Al concluir el programa, la humorista reflexiona al respecto: "Me da rabia que la cataplexia solo te haya dado con el niño franquista. Siento como que he fracasado".

Por su parte, Jordi Évole responde: "Es insuperable, sabes que este va a ser el programa del niño franquista, te va a eclipsar. Para una vez que sales en la tele como protagonista, se cruza un niño facha".

"Bueno, ¿qué le vamos a hacer?", responde con resignación Henar Álvarez.