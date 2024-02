Jordi Évole y Henar Álvarez pasean por Madrid de noche mientras charlan sobre feminismo cuando, de repente, se escucha un "¡Viva Franco!", lo que provoca un ataque de cataplexia al presentador. "Espera, que me va a dar...", expresa el presentador al ver que le va a dar un ataque de cataplexia. "¿Te cojo?", le pregunta Henar Álvarez, a lo que el presentador le responde que no se corte en prestarle ayuda.

No me tendría que hacer gracia...", señala entonces Évole, tras lo que comenta: "En el Madrid de Ayuso no te vas a encontrar a tu ex por la calle, pero sí a un niño diciendo 'Viva Franco'". "Qué hijo de put*, te ha hecho reír antes que yo. El niño franquista me ha ganado", bromea entonces Hernández. Puedes ver el surrealista momento en el vídeo principal que acompaña a la noticia.