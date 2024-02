Jordi Évole y Henar Álvarez pasean por la calle cuando escuchan a un niño gritar "¡Viva Franco!", algo que hace reír al presentador. "Espera, que me va a dar...", expresa entonces Évole al ver que empieza a sufrir un ataque de cataplexia. "¿Te cojo?", le pregunta entonces la humorista, a lo que el periodista le pide que no se corte en ayudar. "No, no; yo te cojo, coño", comenta Álvarez.

"No me tendría que hacer gracia...", señala entonces el director de Lo de Évole, a lo que añade: "Bueno, en el Madrid de Ayuso no te vas a encontrar a tu ex por la calle, pero a un niño diciendo 'Viva Franco'...". "Qué hijo de put*, el put* niño franquista me ha ganado; te ha hecho reír antes que yo", bromea entonces Henar Álvarez. "Qué cabrona", añade entonces Évole.