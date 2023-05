Gervasio Deferr saca a relucir en el programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo, su lado más competitivo, desvelando qué es todo lo que pensaba mientras hacía uno de sus ejercicios.

Una confesión que deja muy sorprendido a Jordi Évole, que reconoce estar "flipando" con lo "castigador" que puede llegar a ser con él mismo. "¿Cómo piensa la gente para ser el mejor si no es así?", le pregunta Gervasio, asegurando que el no entiende la competición de otra forma.

"Si no puedo ganar, ¿para qué entreno? Me retiré cuando fui plata", le recuerda a Jordi Évole, explicando la razón por la que decidió tomar esa decisión. "Me retiro porque no he podido ganar. Si no he podio no podré y si no podré, ¿qué hago aquí?". Un pensamiento que deja sin palabras al presentador.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.