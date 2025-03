Gabriel Rufián recuerda su famoso interrogatorio a Aznar: "Ahí entendí cómo iba el negocio, fue un punto de inflexión"

Gabriel Rufián ha protagonizado numerosos momentos virales durante su carrera política, pero uno de los más recordados fue su interrogatorio a José María Aznar, expresidente del Gobierno, por la financiación ilegal del PP. Un episodio que ha vuelto a recordar en Lo de Évole.

"Por un lado me siento orgulloso de ese interrogatorio y decirle Aznar que su milagro económico fue sacar a las escuelas a mi generación y meterles en la obra para estafarles luego y desahuciarles de pisos de 50 millones de pesetas. Pero entonces no tenía herramientas o medios para hacer otra cosa que interrumpirle o llevarle al extremo. Me doy cuenta de que daba excusas para hablar de mis formas y no para hablar del fondo", ha explicado.

Eso sí, el político ha explicado que ese interrogatorio le sirvió como punto de inflexión en su carrera parlamentaria: "En ese interrogatorio yo entendí cómo iba el negocio. La camiseta que llevo es de José Couso y yo le pregunté por José Couso. Lo recuerdo como un punto de inflexión, fue un día muy tenso. Llevaba tensionados hasta a mis compañeros porque todo giraba entorno a lo que yo había hecho ese día".