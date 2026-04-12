Fernando Tejero admite que tuvo una "mala experiencia" en MasterChef: "Me convencieron entre Loles León y Cayetana Guillén Cuervo"

Fernando Tejero desvela en Lo de Évole que no guarda buen recuerdo de su paso por MasterChef y que nunca quiso ir. Al final, se dejó convencer por Loles León y Cayetana Guillén Cuervo... y esto fue lo que pasó.

Tras la visita sorpresa de Malena Alterio -y el consecuente ataque de cataplexia de Jordi Évole-, Fernando Tejero y él tienen que mudarse. Ambos 'cambian de piso' gracia a Fortuna, su última anfitriona, que les presta su salón para grabar la entrevista de hoy de Lo de Évole.

Tras algún que otro chiste sobre Imanol Arias (que nunca defrauda), Jordi Évole recuerda de pronto que su invitado fue concursante de MasterChef Celebrity. La cara de Fernando cuando Jordi menciona el nombre del programa es un poema.

"¿Pero fue una mala experiencia?", quiere saber el entrevistador. "Sí", dice él sin dudar. "Pero culpa mía, porque lo primero que yo pensé era que no quería ir", admite. Al final, lo acabaron convenciendo entre la productora, Loles León (compañera suya en la serie 'Aquí no hay quien viva') y Cayetana Guillén Cuervo. Fue la primera edición, destaca.

Dijo que sí, en primer lugar, porque aún le cuesta mucho decir que no. "Eso es un putadón que te puede acarrear consecuencias terribles, que no estoy hablando de esta de MasterChef en concreto, pero sí he dicho otras veces que sí y era que no, y he pagado facturas muy graves", comenta.

Al menos, cree recordar que en el concurso le pagaban bien. "Pero si lo llego a hacer hoy, tiro más de la cuerda", reconoce entre risas.

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