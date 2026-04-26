Évole desvela que aún podría quedar un invitado sorpresa en Lo de Évole: "La de Alejandro Sanz sería la segunda entrevista del año, entonces"

Esta temporada de Lo de Évole ha contado con invitados de gran altura, pero para Jordi Évole, "la entrevista del año" es esta última, la de Alejandro Sanz en EEUU. Sin embargo, todo cambia cuando recibe una llamada. ¿Acaso quedará un programa más?

"¿Por qué hemos hecho esta entrevista?", pregunta Jordi Évole a Alejandro Sanz en un restaurante de Nueva York mientras el Empire States les observa desde los ventanales. "Porque nos apetecía", responde el cantante, encargado de dar fin a esta temporada de Lo de Évole. Junto a él, Jordi ha visitado también Washington, mientras Alejandro ha reflexionado sobre el amor, la familia y la depresión y ha hablado de su relación con Stephanie Cayo. También ha aclarado lo que (no) con Shakira y ha tenido tiempo para criticar las políticas de Donald Trump.

Una entrevista completa, perfecta para poner el broche final a esta tanda de programa que empezó, como recuerda Évole con un emotivo vídeo que muestra a su entrevistado, con Manuel Carrasco en Londres. Tras él llegaron Alba Flores, Iñaki Urdangarin, Loles León, Juan José Millás, Manu Sánchez, Lola Herrera, Marc Giró, Fernando Tejero y Loquillo. Una serie de invitados que han hecho que esta temporada sea de las más surtidas y variadas de la historia del programa.

Los mejores momentos con cada uno de ellos están reflejados en este montaje que ahora contempla con el cantante. "Son muchas entrevistas, pero para mí, no es por nada, la entrevista del año es esta", reconoce el periodista. "Bueno, eso se lo dices a todos", desconfía Alejandro. Jordi insiste. Está convencido de ello hasta que dos segundos más tarde recibe una llamada.

En la pantalla aparece un nombre en clave: 'La entrevista del año'. Jordi responde. "Yo es que ya acabo temporada... ¡Ah! Lo podemos mirar. La de Alejandro sería entonces la segunda entrevista del año. Ya lo miramos. ¿El domingo que viene? No lo sé. No sé si tan rápido podemos trabajar. Ya sabe usted que yo lo he llamado mucho este año porque creo que tiene mucho interés su testimonio", le dice a su enigmático interlocutor, que le pide que no desvele su identidad.

Casualmente, a Alejandro Sanz también le suena el teléfono: "¡El entrevistador del año! ¿Cómo estás? Bueno, es que estaba la entrevista con Jordi... no, el otro Jordi. No, el otro. Entonces no sé si voy a contestar más preguntas porque me las ha hecho todas. Bueno, pues el jueves hablamos. Sí, él sería el segundo. No, no le digo quién eres", le dice a esa persona anónima.

"Si esta entrevista saliese, dirás: 'Hostia, sí", le explica Jordi cuando cuelga. "Lo mismo te digo". Alejandro se marcha negociando precios por teléfono. "¿De cuánto estaríamos hablando? Ponle un cero a eso".

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