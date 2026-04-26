Los dos viajes anuales que Alejandro Sanz hace con sus cuatro hijos: "Sin sus madres ni asistentes"

Jordi Évole y Alejandro Sanz se desplazan ahora a Nueva York y paseando por sus calles, el cantante recuerda a sus cuatro hijos y lamenta hoy no haber aprovechado tanto el tiempo con ellos como hubiera querido.

Empezó su carrera artística en 1989. El éxito le llegó dos años más tarde, con 22, y desde entonces hasta ahora no ha parado ni un segundo. Alejandro Sanz es el cantante español con más proyección internacional de la actualidad y uno de los más queridos y conocidos fuera y dentro de nuestras fronteras.

Prueba de ello es que durante sus paseos por Washington y Nueva York -en los que iba acompañado de Jordi Évole en este doble programa de Lo de Évole- sus fans no han dejado de saludarle, darle regalos y hacerse fotos.

Pero el éxito también tiene un lado muy amargo y solitario. Hace tan solo unos minutos ha admitido que lo que peor llevó durante sus primeras giras era sentirse solo. Ahora, adonde vaya siempre le siguen sus amigos. Pero durante una época, no tuvo el tiempo que hubiera querido para poder dedicárselo a sus hijos, sobre todo, a los más mayores.

Ahora, se ha propuesto enmendar ese error. Él y sus cuatro hijos -la mayor tiene 24 y la pequeña 11- se marchan una o dos veces al año de viaje los cinco solos. "Ni madre ni asistentes ni nada", explica. "Esto es lo que hace todo el mundo, pero es que yo no estoy acostumbrado", reconoce. Antes se le "hacía un mundo" tener que pensar en hacer una maleta.

"Si siempre vas con un equipo de gente que te organiza las cosas, llega un punto en el que no sabes hacer nada. Me di cuenta de que además no estaba disfrutando. Estaba nada más que cumpliendo unos horarios. Eso te va distanciando y te va separando de la realidad. Estos viajes, aparte de, por supuesto para disfrutarlo con ellos, son una forma de que aprendamos los cinco a convivir de una manera más natural", detalla.

Sin ayuda de nadie y con espontaneidad. "He invertido muchas ganas en que ellos estuvieran muy unidos, porque son de tres madres diferentes y cada uno vive en un sitio", cuenta. También tienen un chat conjunto. "He tenido mucha suerte porque tienen un corazón muy grande", asegura. Él siempre ha procurado que nunca vivieran "malos rollos".

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