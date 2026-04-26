La llamada de Stephanie Cayo a Alejandro Sanz en directo en plena entrevista en Lo de Évole: "Justo estábamos hablando de ti"

Alejandro Sanz llama "cotilla" a Jordi Évole cuando le pregunta por su vida amorosa y le dice que lo ve "muy enamorado". Aún así, reconoce que es cierto y habla de Stephanie Cayo con cariño y emoción. En ese momento, suena el teléfono.

Jordi Évole lleva ya varios días acompañando a Alejandro Sanz en su gira por Estados Unidos. Junto a él ha visitado algunos de los monumentos emblemáticos de Washington, como el Obelisco o el Lincoln Memorial. También se han comido el mismo 'hot dog' que en su día degustaron John Lennon y Yoko Ono en Nueva York. Han visto interpretar a unos artistas callejeros 'All You Need is Love' en el mosaico de Imagine que hay en el lugar en el que mataron al músico y han hablado sobre la vida, la familia, la política, el racismo y la depresión con total honestidad.

Pero como dice la canción de The Beatles, el amor es todo lo que se necesita... y eso bien lo sabe Alejandro Sanz. Jordi lo ha estado observando durante este tiempo. "Te he visto muy enamorado en este viaje. No lo sabía", comenta. "Qué poco te pega preguntar por esas cosas", intenta escaquearse el cantante, sin lograrlo. "No te creas...", bromea el periodista. "Eres cotilla", se sorprende Alejandro. "Es muy bonito estar enamorado. Y estoy enamorado, sí", confirma.

"Estáis muy pillados", insiste el presentador, que ha visto a la feliz pareja hablar por teléfono durante estos días en varias ocasiones. "Cuando se siente algo especial, hay que luchar por ello", le responde. Él nunca ha perdido la esperanza en este sentido, aunque estuvo a punto de escribir un libro que iba a llevar por título 'El amor y su puta madre'.

Después de haber tenido el 'corazón partío' en más de una ocasión, los terapeutas le aconsejaron que no se enamorara ni una vez más. Pero él no manda en su corazón. "Va por libre y cuando se va detrás de alguien yo no puedo hacer más que intentar seguirle el paso", dice de forma muy poética, seduciendo a Jordi Évole, que no duda en decírselo.

Tras reflexionar sobre por qué cada uno es como es, el rencor, la empatía y sobre lo difícil que es para él fingir que es otra persona, admite que ha vuelto a creer en "el amor para siempre". En ese momento, suena el teléfono y Alejandro no duda en contestar y enseñar la pantalla a la cámara.

Es Stephanie Cayo, su pareja, vestida con una bata médica, en una videollamada. Está rodando una película. "¡Hola! Estoy lista para medirte el corazón", bromea con su fonendo, sin saber que Jordi está allí. Ella se disculpa, no sabía que Alejandro estaba grabando una entrevista en ese momento. Y menos, que justo estaban hablando de ella.

"¿Sabes que le he preguntado si él creía en el amor para siempre otra vez y me ha dicho que sí, que claro, de manera automática?", se chiva Jordi. "Quiero que lo sepas, por si no te lo ha dicho, ya te lo digo yo", añade.

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