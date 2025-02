"En ese momento dije uy...": así vivió Ana Belén su primer encuentro con Víctor Manuel con Julio Iglesias como testigo

En este fragmento recuperado de la charla de Jordí Évole a Ana Belén, la artista madrileña recordó cómo fue la primera vez vio a su marido, el cantante Víctor Manuel. Un momento en el que el asturiano estaba de gira por Galicia con Julio Iglesias.

"Una actriz de la compañía que conocía a Víctor me dijo que me los iba a presentar. Y entonces les conocí a los dos", explicó la artista, recordando cómo Víctor le dio un beso mientras que Julio la besó la mano.

"En ese momento dije uy...", confesó Ana Belen, en referencia a la chispa que le surgió ante el que ahora es su marido: "De hecho le dije 'después del concierto que tenéis hoy qué vais a hacer' y nos vimos al acabar la función en una disco de La Coruña. No me hizo ni caso. A mí me costó, lo luché", bromeó, reconociendo que en ese momento "él estaba en otra".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Lo de Évole de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir el pasado domingo.