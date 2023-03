¿Supo siempre Ignatius Farray que quería dedicarse a la comedia? El humorista habla sobre su infancia en Lo de Évole y comparte un recuerdo muy vívido: ver a su abuela "riéndose a carcajadas, a mandíbula batiente" junto a sus hermanas. "Yo lo miraba eso como 'dios mío, esto es lo más importante que hay en la vida", rememora.

Ignatius se recuerda a sí mismo de niño como "el loco de la clase", un apelativo que un compañero incluso se encargaba de gritarle al oído, según relata: "Yo era el loco y yo disfrutaba siendo el loco, yo disfrutaba de ese papel", sostiene no obstante el humorista.

"Había niños que me esperaban a tirarme piedras después del colegio", agrega Ignatius, que cuenta cómo en un momento dado se enfrentó a ellos: "Hice algo que ellos no se lo esperaban y nunca más me volvieron a tirar piedras después de eso", narra. Puedes descubrir qué hizo para asustarles en el vídeo que ilustra estas líneas.