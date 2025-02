Eduard Fernández desvela a Jordi Évole su adicción para ayudar a otros: "Un adicto tiene que pedir ayuda"

El recién ganador del Goyaa Mejor Actor Protagonista, Eduard Fernández, se abre en canal con Jordi Évole y reflexiona sobre sus adicciones, el éxito y la vida. Además, el periodista le pregunta si ya ha acabado la terapia y por qué ha decidido contarle su problema de adicción con el alcohol. "Sigo yendo de vez en cuando a terapia para veteranos y también vas para estar con los que empiezan", afirma Eduard Fernández, que confiesa ser "muy fan" de la terapia: "Me gusta mucho, es una escuela de vida. Es la humanidad a lo bestia".

"Y, ¿por qué lo has contado?", pregunta Évole al actor, que reacciona de una manera muy honesta. "Qué cabrón", se le escapa decir a Eduard, que reflexiona: "¿Por qué no?". "Lo he pensado mucho, contarlo o no, y había gente que me decía que no lo contara", desvela Fernández, que asegura que le decían que para qué lo iba a contar ahora, estando "en un momento tan bueno": "Decía que si lo contase en algún sitio sería con Évole, en una entrevista como dios manda"".

"Hay a mucha gente a la que le iría muy bien hacerse cargo de esto porque llega un momento en el que hay que poner las cosas en su lugar", afirma el actor, que destaca que "la depresión es una enfermedad y que es tratable y que no es alguien que es raro y que, además, es culpable por estar mal". "Un adicto es lo mismo, tiene que pedir ayuda", insiste Eduard Fernández, que sigue reflexionando: "Tiene que hacer el acto de humildad de decir, 'ayúdame, que yo no puedo'".

"Por lo menos, que esa parte de culpabilidad diga, 'hostia, no soy un tarado, soy un enfermo", reflexiona el actor, que desvela que le dice ahora su hija, Greta: "Ella está orgullosa y contenta". "De alguna manera ha vivido el proceso y esa parte primera de que se le cae el padre", recuerda Fernández. Pero, ¿le da miedo que su hija herede su comportamiento dedicándose a lo mismo? "Siempre está ahí, pero hablamos de todo", afirma el actor, que destaca que admira a su hija: "Yo la veo muy bien situada. Me gusta mucho como piensa y se mueve".