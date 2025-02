Eduard Fernández habla por primera vez en público sobre sus adicciones: "No es que seas un 'tarao' o no tengas voluntad, es una enfermedad"

"Es un tema, de entrada, muy estigmatizado", afirma Eduard Fernández refiriéndose, por primera vez en público, a su adicción al alcohol. En esta charla que comparte con Jordi Évole en 'Lo de Évole', el actor reflexiona acerca de su proceso para superarla. "Lo más importante es que llegue un día en el que te des cuenta que no puedes tú solo con eso y que necesitas ayuda y hay que pedirla. Ya, ese paso, es mucho", asegura.

Lo que "más cuesta", a su modo de ver, es "coger conciencia de que esto es una enfermedad": "no es que seas un 'tarao', que no tengas voluntad, que no puedas... es que es una enfermedad". El reciente ganador del Goya a mejor actor reconoce que "un adicto, miente". pero afirma que lo hace "para engañarse a sí mismo. Y si uno se miente a sí mismo, miente a todo el mundo".

"Cuando estaba mal y me iban mal las cosas, yo creía que no estaba a la altura de la gente. [...] Sentía que había algo 'tarao' en mí... tienes algo que no está bien. Entonces, te das cuenta de que si te tomas uno, dos, tres o cuatro chupitos y ¡opa!, ya con esto puedo empezar a funcionar", relata.

La diferencia entre alguien que es adicto de alguien que no lo es, a su juicio, viene dada por los motivos que le empujan a beber o consumir. "Lo hace para no sufrir, no para pasárselo bien. Es una cosa química", reflexiona. "La adicción da vergüenza porque notas que te estás pasando. Tardas tiempo en ver que tienes un problema. Sufres mogollón. Un adicto sufre mogollón. La mía era el alcohol, lo mezclaba con coca, vas por épocas", añade.

Para salir de su adicción tuvo que ingresar en un centro de desintoxicación. Allí estuvo durante dos meses y lo recuerda como "un sitio maravilloso". La gente se asusta mucho. Si uno es adicto tiene que ir al médico y el tratamiento es el que es, es buenísimo si lo haces: terapia. El doctor Carrascal dice que dejar de beber es lo más fácil. Cuando dejas de beber te puedes empezar a ver"