La decisión de María León tras el incidente de Sevilla con la Policía: "Me metí en casa de Raúl Cimas"

María León le ha contado a Jordi Évole qué es lo que pasó cuando sucedió el incidente con la Policía en Sevilla. "Me encerré. Me busqué un psicólogo, una psiquiatra y quedé con amigos. Me metí en la casa de Raúl Cimas", relata.

"Nos fuimos a comer, me hacía reír... Me daba muchos besos. Pintábamos piedras y me decía, 'Mari, déjate ya'. Me protegí mucho con él en su casa. Le quiero con locura", narra.

Luego, a Master Chef: "Fui allí para pagar a la abogada. Rodamos la cabecera y era un circo. Tuve la opción de ser trapecista, pero dije que payaso. Terminamos de rodar y me dicen que me desmaquille, pero nada, cuando llegue a casa".

"Cuando llegamos, pum, la alcachofa en toda la cara. Abro la puerta del bloque y cuando me vi la cara en el ascensor me tiré al suelo y estuve tres minutos allí. Qué risa me entró", cuenta la intérprete.