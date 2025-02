Dani Martín tira de humor y responde a quienes critican su físico: "¿Dónde estáis hoy los paparazzis, ahora que estoy delgado?"

"Hostia, cómo te has engordado, ¿no?". Dani Martín ha tenido que enfrentarse en más de una ocasión a este comentario acerca de su aspecto físico. Él, por su "tendencia a engordar", cuida mucho "lo del comer", reconoce en 'Lo de Évole'. "Yo eso no se lo digo a nadie, a lo mejor tiene un problema", reflexiona mientras Jordi Évole asa un chorizo en una parrilla.

El presentador confiesa que a él también le incomodan los comentarios de este tipo. "Te digo una cosa: yo voy a la playa y a mí no me mola, a veces, quitarme la camiseta". "Yo he ido a la playa y no me he quitado la camiseta en la puta vida", cuenta el cantante. Es algo que se piensa dos veces, y más, sabiendo que pueden hacerle fotografías. Sin embargo, el año pasado tomó otra decisión. "Me subí a un barco en Ibiza, me quité la camiseta y puse un story que dije: '¿dónde estáis hoy los paparazzis, que estoy delgado y este año que estoy de puta madre no me sacáis en ninguna revista?'", cuenta entre risas.

"Donde más entradas he vendido era la gira que más gordo he estado. Eso significa que a mi público no le importa mi físico", asegura, y cree que en este punto de la vida, ya nada de esto importa. "Ya no me llaman 'tío bueno' ni nada de eso", lamenta para sorpresa de Évole. "Para la cinta. Tú eres guapo, tío", le interrumpe el presentador. "Sí, yo soy una persona atractiva seguramente y tal, pero si me ves... yo te enseño ahora mismo una foto de la gira pasada y te juro por Dios que yo no sé cómo nadie de mi oficina me dijo en ningún momento que se me había ido de las manos", responde él.

Su reflexión hace pensar a Jordi que quizá a él le haya pasado algo parecido con su equipo. "¿Tú eres feliz?", contesta Dani. "Para mí, estás bien. Lo que pasa es que, ¿qué es estar bien para esta sociedad? Te quitas la camiseta y tiene que haber un tío con unas chocolatinas marcadas, no sé qué. Hostia, yo no he tenido abdominales en la puta vida", zanja.