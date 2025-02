Dani Martín explica sus planes de futuro: "Llega un momento en el que no te apetece componer"

"El día que deje la música me dedicaré a disfrutar de las cosas que he conseguido", explica el cantante madrileño, que tiene claro que su actividad profesional disminuirá si logra su sueño de ser padre.

Dani Martín lleva un cuarto de siglo siendo uno de los cantantes más influyentes de España. Su trayectoria musical ha sido todo un éxito, tanto como integrante de El Canto del Loco como en su carrera en solitario a partir de 2010.

Sin embargo, le confiesa a Jordi Évole que cada vez ve más cerca el día de dejar la música: "Creo que hay un momento en el que ya no te apetece componer, sobre todo si te llega el momento de la paternidad".

Además, tiene claro cómo será su vida lejos de los escenarios: "El día que deje la música me dedicaré a disfrutar de las cosas que he conseguido". "Estaré con mis hijos o con mis nietos, aunque no sé si me dará tiempo a tener nietos", confiesa.