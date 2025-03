La curiosa anécdota de María León en su primer casting: "Pedí un préstamo para coger un taxi"

María León ha hablado en Lo de Évole sobre su primer casting. Sobre esa primera vez para un papel. Fue, como cuenta, para 'SMS', y para llegar al lugar, debido al "miedo" que le daba poder perderse en el metro, llegó a pedir incluso un préstamo en el banco para coger un taxi.

"Pedí un préstamo porque me daba miedo ir en metro. Me daba miedo perderme y no llegar a la hora. Era para un taxi. Fue al único banco andaluz que había en la Gran Vía y me dijo que me iba a salir más caro el interés que lo que pides. Eran 100 euros; el taxi, 40", cuenta.

Ya en el lugar, nervios: "Vomité, qué descomposición. Entonces, sentada y repasando el texto, llega un señor y se sienta a mi lado. Me dio la réplica al texto, y yo allí dándolo todo. Cuando acabamos, vino un cámara a buscarle. Resulta que era el director del casting".