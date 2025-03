Así fue la relación de María León con un "mega pijo": "Pasa de tener de suegra a la Preysler a la Carmina"

La intérprete ha hablado con Évole sobre una relación que mantuvo con un ex de la hermana de Tamara Falcó. "Venía con el caballo y me saludaba. Yo todo el tiempo modelando, interpretando. Quería estar a la altura", expresa.

María León ha contado en Lo de Évole que en su día mantuvo una relación con, como ella dice, un "mega pijo". "Pasa de tener de suegra a la Preysler a la Carmina. Era novio de la hermana de Tamara. Mega pijo de verdad", cuenta la intérprete.

"Nos conocimos en un evento. Fui al tenis porque me invitó, y me cascaron una foto. Se nos ve con una intensidad... Nos caímos bien. Nos gustamos. Nos sentimos cómodos. El tenis no me interesó", explica.

Luego, una invitación: "Era un pijo majo. Me llevó al pueblo. Me invitó a Barcelona. Flipé. Quise estar a la altura. Era Pretty Woman. Lleve una maleta, disfrazada. Venía con el caballo y me saludaba. Todo el tiempo modelando. Interpretando".