La cantante y actriz, ganadora del Goya de Honor de 2017 Ana Belén le confesó a Jordi Évole que había sido víctima de un abuso de parte de un conocido actor una semana antes de presentar la gala de los Premios Goya 2024. Su confesión llegó en medio de las reivindicaciones contra la violencia sexual, suscitadas por las acusaciones al cineasta Carlos Vermut, que marcan la entrega de premios.

La artista se abrió en canal al confesar que un conocido director de cine le atacó fuera del rodaje de una película, dejando duras declaraciones. "Yendo por la calle de noche, me arrincona contra la pared y me besa", señaló la actriz al recordar la escena, que ella calificó de "desagradable". Además, recuerda que el abuso surgió de forma totalmente inesperada y que no había habido insinuación previa.

Además, en respuesta a la pregunta de Évole de si "le conoceríamos si nos dijeras el nombre", la artista afirmó asintiendo con la cabeza. También relata en la la conversación que no recuerda exactamente como reaccionó ante el ataque que recibió antes de tener que seguir rodando una película con el cineasta en cuestión. "Yo qué sé, me daría esa risa nerviosa ante la situación inusual y violentita y deseando llegar pronto a mi hotel", aseguró.