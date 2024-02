Jordi Évole ha entrevistado a Ana Belén en su tercer encuentro en esta temporada de Lo de Évole. La artista se ha confesado con el periodista sobre asuntos muy personales, narrando incluso un episodio de abuso del que fue víctima con el director de una de las películas que ha hecho a lo largo de su trayectoria profesional.

Pero, además de mostrar su lado más personal, la artista ha hecho gala de su reivindicativo carácter político. Ana Belén siempre ha defendido su postura ideológica dentro de su expresión artística. La cantante nunca ha temido en hacer pública su opinión, algo que ha generado controversia. Ahora, en su entrevista con Jordi Évole, no ha dudado en volverlo a hacer. La artista ha opinado sobre uno de los lemas más extendidos de la campaña electoral de 2023: 'comunismo o libertad', defendido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"¿Libertad en qué? ¿En que me pueda tomar unas aceitunas tomándome una caña? Prefiero no tomarme la aceituna, coño. El discurso populista es tan fácil hacerlo, y es tan fácil que cale... ¿el comunismo en España te ha hecho algo malo? A ver quien me contesta", ha espetado la artista, que ha reclamado "más memoria": "En las épocas más complicadas de este país, la gente que estaba organizada, trabajando, en las empresas...coño, ¿cómo nació Comisiones Obreras? Pues de gente que estaba militando en el PCE, gente que dio la vida por la democracia", ha explicado.

La cantante militó en el PCE, e incluso se ganó un 'apodo' dentro de la formación política por su marcado carácter crítico dentro del Partido Comunista: "A Rosa León y a mí nos llamaban militantes 'antipatizantes' porque tocábamos un poquito los cojones", ha bromeado en Lo de Évole.

No obstante, ha reconocido que a pesar de que su ideología política es compartida con su familia, no fue en su casa donde adquirió el interés por la misma: "Fueron los rojos del teatro", ha comentado.