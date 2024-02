El movimiento 'Me too' desató una oleada de confesiones de mujeres que habían sufrido abusos en el mundo audiovisual. La actriz y cantante Ana Belén ha explicado ahora en Lo de Évole que ella también fue víctima de uno de estos episodios.

"Me pasó. Fuera de rodaje. Con un director. Yendo por la calle, de noche, en la calle. Me arrinconó contra la pared y me besó. Dije '¿cómo?', pero sin haber habido insinuación antes... desagradable", ha explicado a Jordi Évole.

Asegura no recordar cómo reaccionó, aunque sí cuál era su pensamiento: "Yo qué sé. Supongo que me daría esa risa nerviosa que te da ante una situación violentita. Pero sabía que pensaba 'estoy deseando llegar pronto a mi hotel'", ha lamentado. Después, ha explicado, tuvo que rodar toda una película con él. "Y no hubo nada", ha añadido.