Ana Belén nunca ha ocultado su ideología política. Su defensa a la izquierda no solo ha sido verbal, sino incluso política. De hecho, durante su juventud, militó en el Partido Comunista, donde era conocida por ser muy crítica: "A Rosa León y a mí nos llamaban militantes 'antipatizantes' porque tocábamos un poquito los cojones", ha bromeado en Lo de Évole.

Así, ha comentado cómo es la situación política actual en una distendida charla con Jordi Évole: "La putada es que han conseguido que la gente tenga miedo. Miedo a expresarse de una manera diferente. Han conseguido que mucha gente tenga miedo. Miedo a que si yo me expreso de una manera determinada esto puede generarme problemas a la hora de contratarme...".

No obstante, ha defendido su derecho a mostrar sus ideas de forma transparente: "Esto es muy importante aprenderlo desde muy joven. Tienes que asumir que muchas veces te van a decir que no, y que no puedes gustar a todo el mundo. Esto cuando eres muy jovencito no lo sabes. Ese ímpetu te lleva a querer ser el rey del mambo", ha añadido.