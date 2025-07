Violencia organizada en Torre-Pacheco: el municipio se convierte en el nuevo objetivo de los grupos ultras

Torre-Pacheco (Murcia) vive desde hace días una situación de máxima tensión. Lo que comenzó con la brutal paliza a Domingo, un vecino de 68 años, ha derivado en una ola de violencia organizada, coordinada desde fuera del municipio y alimentada por discursos de odio y presencia ultra.

Hasta ahora, la Guardia Civil ha detenido a al menos nueve personas, dos de ellas por encubrir la agresión a Domingo y otras cinco —la mayoría españoles— por desórdenes públicos. A esto se suma un último arresto por el ataque a un local de kebab, que ha incrementado aún más la alarma social.

Pero lo más preocupante no son solo los detenidos, sino el patrón que se repite desde el jueves 10 de julio: hay organización, hay mensajes compartidos en Telegram y redes sociales, hay convocatorias claras y, sobre todo, hay gente que viene de fuera con la intención de sembrar el caos.

No son de Torre-Pacheco

Las fuerzas de seguridad han identificado ya a más de 80 personas, la mayoría no residentes en Torre-Pacheco y muchas con antecedentes por violencia. Se están organizando desde otras partes de España para acudir al municipio en coche y unirse a lo que ellos mismos llaman la "cacería" al magrebí.

Van armados. Con bates, palos, anillas de hierro y defensas extensibles. En la última noche, más de 20 vehículos cargados con ultras intentaron entrar en el municipio, pero fueron interceptados por un dispositivo de más de 90 guardias civiles, desplegados para apoyar a los 12 agentes municipales.

La violencia no es espontánea, es premeditada. Se citan en canales de extrema derecha, intercambian ubicaciones y mensajes con imágenes manipuladas de supuestas agresiones de migrantes. Utilizan la inteligencia artificial para crear vídeos falsos que circulan como gasolina en el fuego.

Un pueblo convertido en campo de batalla

La mayoría de los vecinos de Torre-Pacheco no reconocen a los autores de los disturbios. No son de la zona. No responden a ningún conflicto local. El propio alcalde, Pedro Ángel Roca, lo confirmó en directo en laSexta este fin de semana: "No queremos gente de fuera cometiendo actos violentos. Están agravando un problema que ya era serio".

Los grupos que llegan a Torre-Pacheco no solo actúan, también se exhiben. Algunos portan ropa con simbología nazi. Otros graban vídeos llamando a la acción bajo lemas como 'patrullas vecinales, palos y al hospital'. Detrás de algunos de estos movimientos está 'Desokupa', cuyo líder, Daniel Esteve, ha publicado en sus redes que se dirige al municipio para "formar" a los ciudadanos.

Aunque niega querer generar violencia, el tono de sus vídeos y las convocatorias que lanza contradicen esa versión. Y su actividad ya está bajo el radar del Ministerio del Interior, que vigila a estos grupos por su capacidad de movilización y por el uso de redes de propaganda que también operan en otras partes de Europa.

Las autoridades temen lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Este martes hay una nueva convocatoria ultra para acudir a Torre-Pacheco. Los vecinos, mientras tanto, viven con miedo y desconcierto.