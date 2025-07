Agitadores de ultraderecha llaman a la "caza" de migrantes en Torre-Pacheco

La seguridad se ha reforzado en Torre-Pacheco, Murcia, después de que agitadores ultraderechistas invadiesen las calles del municipio y con patadas, puñetazos y hasta una muleta golpearan el coche de un hombre, tal y como se puede ver en el vídeo principal de la noticia, en el que los agentes de la Guardia Civil se meten en medio, e intentan evitar que la agresión vaya a más, hasta que el coche consigue salir.

La persecución a los migrantes continúa este sábado en redes sociales, con mensajes en los que piden a la población que den "busca y captura" a los migrantes y convocando, literalmente, "una cacería". Además, amenazan a todos los magrebíes que no colaboren con hacerles "culpables y cómplices del delito".

El delito al que se acogen es la brutal paliza que recibió un hombre de 68 años el miércoles en Torre-Pacheco, donde, según contó la víctima, tres jóvenes desconocidos lo rodearon y agredieron. "No vi nada. En un minuto pasó todo", contó en Más Vale Tarde. Afortunadamente, las heridas físicas no han sido graves. "Tengo alguna molestia, pero es llevadero", expresó el hombre.

La Guardia Civil trabaja para identificar a los agresores. Sin embargo, aunque la propia víctima ha pedido que no se responda con más violencia, los grupos de ultraderecha aprovechan la ocasión.

Vox afirma que "va a acabar con la inmigración ilegal"

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha participado este sábado en Torre-Pacheco en el acto 'Defiéndete de la inseguridad' junto al equipo provincial del partido, donde ha lanzado un mensaje firme contra la inmigración. "No queremos gente así en nuestras calles ni en nuestro país. Les vamos a deportar a todos: no va a quedar ni uno. En España, se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror", ha subrayado.

Así, Antelo ha lamentado que municipios como Torre-Pacheco estén en riesgo de convertirse en el "Molenbeek" de la Región de Murcia por culpa de las políticas del bipartidismo. "Ya basta de haber generado un drama en nuestros mares y en nuestros barrios. Vox va a acabar con la inmigración ilegal. Denle su apoyo a Santiago Abascal y les devolveremos una España decente, una España sin inmigración ilegal, donde los mayores puedan pasear con tranquilidad, las mujeres sin miedo y los homosexuales sin ser agredidos por quienes no respetan nuestra cultura", ha manifestado, al tiempo que ha acusado al PP y al PSOE de financiar y premiar la inmigración ilegal, mientras marginan a los españoles y a los inmigrantes legales.

"Son los que les pagan, los que abren centros de menas y los que incluso compran viviendas para ellos. Nosotros dijimos que donde estuviera Vox, las viviendas serían para españoles y para los inmigrantes legales que respetan nuestra cultura y nuestras leyes", ha recalcado.

Los incidentes están bajo investigación

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha confirmado que los incidentes ocurridos anoche en Torre-Pacheco tras una concentración pacífica están bajo investigación, y no se descartan detenciones en las próximas horas, según informó la Delegación del Gobierno. Por el momento, las fuerzas de seguridad mantienen un dispositivo activo en la localidad para prevenir nuevos enfrentamientos.

La concentración, organizada por el Ayuntamiento de Torre-Pacheco para condenar una agresión ocurrida el jueves a un anciano, reunió a unas 500 personas en actitud pacífica. Sin embargo, durante la noche, se registraron varios altercados en distintos puntos del municipio, que según las autoridades no tuvieron un carácter organizado. La Guardia Civil y la Policía Local actuaron para resolver los enfrentamientos entre algunos residentes.

La delegada del Gobierno ha destacado que se habían reforzado las medidas de seguridad en la zona con unidades especiales, debido a movilizaciones alentadas en redes sociales durante los días previos. A pesar de los incidentes iniciales, la noche transcurrió con tranquilidad y el Centro de Salud de Torre-Pacheco no atendió a ninguna persona relacionada con los enfrentamientos, ha explicado. El despliegue de la Guardia Civil permanecerá activo durante el fin de semana para garantizar la seguridad y evitar posibles disturbios.

Guevara ha hecho un llamamiento a la calma y a la colaboración ciudadana, y ha advertido de que "las fuerzas de seguridad actuarán contra todos aquellos que alteren el orden público e inciten al odio, sin importar su origen". Además, ha instado a los vecinos a denunciar comportamientos sospechosos, y ha subrayado que los esfuerzos están centrados en mantener la convivencia y la seguridad en el municipio.