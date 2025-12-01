Las víctimas de ETA dicen basta: no quieren ser utilizadas como arma política de la derecha

El contexto Tras las declaraciones de Ayuso, las víctimas de ETA denuncian que su dolor se sigue usando como herramienta política para atacar al Gobierno, y reclaman que se respete su sufrimiento y se recuerde su memoria de manera digna.

Este domingo, Isabel Díaz Ayuso volvió a poner a ETA en el centro de la polémica durante la manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el Templo de Debod. La presidenta madrileña acusó a EH Bildu de sostener a Sánchez mientras ETA prepara "su asalto al País Vasco y a Navarra". "Que me digan que es mentira", dijo. Y remató: "No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez, el que no pactaría con ellos".

ETA dejó de existir en 2011. Pero en palabras de Ayuso y otros dirigentes del PP, parece que sigue viva: "ETA está en el poder", "le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez"… frases que se repiten una y otra vez. Y las víctimas lo han pedido muchas veces: por Twitter, comunicados, en persona, que no se use a sus familiares para hacer política.

No es algo solo de Ayuso. Miguel Tellado fue otro que lo hizo, y cuando las víctimas le pidieron explicaciones, dijo que en realidad era el PSOE quien usaba a las víctimas. Lo mismo hace Cuca Gamarra y lo ha hecho también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que insiste en hablar de la dignidad de los asesinados por ETA y de los antiguos encapuchados que hoy se pasean "a cara descubierta".

Para las asociaciones de víctimas, como las lideradas por Consuelo Ordóñez, María Jáuregui o De Pablo Romero, esto no es memoria ni homenaje. Es humillante. Durante años han visto como políticos de Vox y del PP, especialmente Ayuso, usan a ETA como arma política, pese a que las víctimas han pedido una y otra vez respeto y responsabilidad.

Ellas no piden que se olvide a sus familiares. Lo que piden es que no se les utilice para hacer política. Que se recuerde, sí. Que se manipule, no.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.