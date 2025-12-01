Trump presiona a Venezuela y todos hablan de su petróleo, el más grande del mundo… y el más problemático

Los datos Venezuela tiene 303.000 millones de barriles, ocho veces más que Rusia, suficiente para abastecer a toda América Latina durante 100 años, pero su crudo pesado, con mucho azufre y metales pesados, es difícil y caro de refinar y apenas deja 4.000 millones al año.

La tensión en el Caribe está al máximo. Donald Trump ha cerrado el espacio aéreo venezolano, enviado al general que atacó en Irán y desplegado el portaaviones más grande del mundo cerca de las costas de Venezuela. Además, ha calificado al Cartel de los Soles como "organización terrorista internacional" y busca alianzas en la región mientras instala un radar en Trinidad y Tobago.

En medio de este clima, Maduro ha alertado a la OPEP: según él, EEUU podría atacar por su petróleo. Pero aquí viene la pregunta clave: ¿el crudo venezolano es realmente tan valioso?

Venezuela tiene petróleo… pero no cualquiera

Venezuela es el país con más reservas de petróleo del mundo, ocho veces más que Rusia, suficiente para abastecer a toda América Latina durante 100 años. Pero no todo lo que brilla es oro. La mayor parte del petróleo venezolano es pesado, con mucho azufre y metales pesados, lo que lo hace difícil y caro de refinar.

Los números son claros: mientras Arabia Saudí gana 180.000 millones de dólares al año por su petróleo, Venezuela apenas logra 4.000 millones. Incluso países con sanciones, como Irán, Rusia o Libia, venden mucho más.

¿Por qué los países ricos lo evitan?

El petróleo venezolano desgasta los equipos de las refinerías y no se puede usar para productos de alto valor. Su mala reputación viene de su complejidad: es difícil de refinar, pesado y su alto contenido de metales y azufre lo hace poco rentable.

Aun así, hay compradores: Estados Unidos, China, India y Cuba adquieren este crudo. EEUU, por ejemplo, recibe cerca del 23% del petróleo venezolano, a pesar de las sanciones. ¿Para qué lo usan?

Mezclarlo con crudo más caro y ligero para abaratar costos.

para abaratar costos. Construir carreteras, ya que este petróleo es ideal para ello.

Otros usos incluyen plásticos, neumáticos y productos de limpieza, especialmente en países que han adaptado sus refinerías para manejarlo.

Intentos de mejorar el crudo

Desde 2011, Venezuela intenta hacer su petróleo más "valioso" mediante inyección de vapor en los pozos, un proceso que aumenta la viscosidad del crudo, pero genera gases muy contaminantes.

En definitiva, el petróleo venezolano sirve mucho a los países emergentes, pero los mercados ricos lo evitan porque no se puede transformar fácilmente en productos de alto valor.

¿Y Trump qué busca realmente?

Más allá del crudo, Venezuela es rica en oro, diamantes y otros recursos estratégicos. Con sus reservas gigantes y su ubicación clave en el Caribe, el país es un objetivo geopolítico importante. Pero no es que el petróleo sea "perfecto"; es que hay mucho y está en un lugar estratégico, lo que lo hace irresistible para quien busca recursos y control regional.

En pocas palabras: el petróleo venezolano no es caro ni fácil de refinar, pero su cantidad y los recursos que rodean al país lo convierten en un imán geopolítico… y eso explica parte de la tensión que se vive en el Caribe hoy.

