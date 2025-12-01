¿Vida extraterrestre? Esto es lo que la administración de Trump cuenta cuando le preguntan por los ovnis

El documental incluye a 34 altos cargos del Gobierno de Estados Unidos que, según la producción, "confirman" la existencia de vida no humana

Sí, pero... Mientras Rubio dice que hay fenómenos que "no son nuestros" y que nadie identifica, Vance promete "llegar al fondo" del asunto. Hablan sin tapujos de ovnis y FANIs, pero ninguna de sus afirmaciones va acompañada de pruebas sobre extraterrestres.

El 'New York Times' ha sacado a la luz algo que parece sacado de una película de ciencia ficción: varios congresistas estadounidenses asistieron hace solo 15 días a la proyección secreta de un documental sobre la existencia de extraterrestres.

El documental incluye a 34 altos cargos del Gobierno de Estados Unidos que, según la producción, "confirman" la existencia de vida no humana. ¿Pruebas? Ninguna. Pero lo que sí preocupa es quiénes son los más interesados en el tema: el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marcos Rubio, que incluso aparece hablando.

Rubio, encargado de negociar la paz en Ucrania, el fin del genocidio en Gaza o el futuro de Venezuela, aparece en el documental hablando de ovnis. O mejor dicho, de FANIs (Fenómenos Anómalos No Identificados). Su frase: "Hay repetidos casos de algo operando en el espacio aéreo sobre instalaciones nucleares restringidas, y no es nuestro. Y no sabemos de quién es".

¿Quiere eso decir que son naves extraterrestres? No necesariamente. Podrían ser drones chinos, satélites privados o incluso programas secretos de Estados Unidos. Pero el hecho de que un alto cargo del Gobierno estadounidense hable de esto en un documental apunta directamente a los alienígenas… aunque sin aportar pruebas.

Uno de los participantes asegura incluso haber visto naves y seres no humanos, pero de nuevo: sin evidencia alguna. Muy al estilo "trumpista": teorías conspiratorias con cero pruebas.

¿Y Trump lo sabe?

Según Rubio, probablemente no. En el documental asegura que: "Los presidentes han estado operando solo con información estrictamente necesaria".

Es decir, hay información dentro del Gobierno que no llega ni siquiera al presidente, un concepto muy del estado profundo que tanto se menciona en los discursos trumpistas.

JD Vance promete revelar todo

El vicepresidente JD Vance, gran fan de los ovnis, dice que él y Rubio se han hecho amigos gracias a esta afición y promete "llegar al fondo de todo esto". Según él, todo lo que haya se revelará al público.

De hecho, se está moviendo una ley para desclasificar toda la información sobre FANIs. Eso sí, los antecedentes invitan a la cautela: tanto Trump como Rubio ya pidieron desclasificar casos similares en legislaturas pasadas y nunca se encontró evidencia de extraterrestres.

Incluso Obama habló de ovnis

El expresidente bromeó sobre la posibilidad de un laboratorio secreto con cuerpos alienígenas y le respondieron que no existía. Pero admitió que hay objetos voladores no identificados, cosas que surcan nuestro cielo y no se sabe qué son.

Ovnis sí, extraterrestres… todavía no hay pruebas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.