Qué pueden y qué no pueden hacer los presos como Ábalos en las cárceles españolas: así se comunican, estudian y trabajan

Los detalles Aunque no tienen Internet ni pueden tuitear desde su móvil, los internos sí pueden enviar cartas, hacer llamadas y videollamadas a números autorizados, estudiar online y trabajar dentro de la prisión, siempre bajo la supervisión de la administración.

Desde hace unos días, José Luis Ábalos está en prisión y, sorprendentemente, sus mensajes siguen llegando a 'X'. Su cuenta personal ha cambiado de nombre a 'En el nombre de Ábalos', y en ella agradece el buen trato que está recibiendo de funcionarios e internos, se queja de pasar frío y lanza un aviso: sigue firme y no va a callarse.

El nombre de la cuenta recuerda a películas como 'En el nombre del padre o En el nombre del hijo', donde los protagonistas son injustamente encarcelados y acusados de crímenes que no cometieron. Muchos ven un paralelismo con lo que, según él mismo deja entrever, está viviendo en Soto del Real.

Pero hay que dejar algo claro: Ábalos no puede enviar esos tuits él mismo. En las cárceles españolas no hay acceso a Internet y al entrar les quitan el móvil. Así que esos mensajes solo pueden salir a través de otra persona, como un familiar, un amigo o su abogado.

Entonces, ¿qué puede hacer un preso dentro de la cárcel? Esto es lo que realmente está permitido:

Llamadas y videollamadas: cada interno tiene derecho a 25 llamadas semanales de hasta ocho minutos , a diez números previamente autorizados . En Soto del Real incluso hay videocabinas. Pero si una llamada se usa para dar entrevistas no autorizadas, puede considerarse un mal uso y ser sancionado , como le pasó a Oriol Junqueras.

cada interno tiene derecho a , a . En Soto del Real incluso hay videocabinas. Pero si una llamada se usa para dar entrevistas no autorizadas, puede considerarse un , como le pasó a Oriol Junqueras. Cartas: pueden enviar y recibir tantas cartas como quieran . Son secretas y solo un juez puede intervenirlas.

pueden . Son secretas y solo un juez puede intervenirlas. Estudios y formación: aunque no tienen Internet libre, pueden hacer cursos, formación y carreras a través de plataformas educativas online .

aunque no tienen Internet libre, pueden hacer cursos, formación y carreras a través de . Trabajo en la prisión: pueden trabajar en la lavandería, cocina, mantenimiento… pero no pueden teletrabajar ni tener trabajos fuera del centro.

pueden trabajar en la lavandería, cocina, mantenimiento… pero ni tener trabajos fuera del centro. Entrevistas: sí, un preso puede conceder entrevistas, pero necesita autorización de la administración penitenciaria.

Ábalos no puede tuitear directamente, pero sí puede hacer llegar sus mensajes a través de otros y mantener contacto con su entorno. Sus tuits son más un gesto simbólico que una muestra de libertad de comunicación desde la cárcel, pero sirven para dejar claro que no piensa callarse.

