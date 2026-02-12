Montesinos confiesa que Guardiola está "muy cansada" de las negociaciones con Vox: "Si se supiera cómo están siendo, más de uno alucinaría"

El periodista Pablo Montesinos nos da algunas claves sobre cómo están los ánimos entre los 'populares' extremeños con respecto a las negociaciones con el partido ultra. En el vídeo, toda su información.

La gobernabilidad de Extremadura aún está en juego. Aún no hay acuerdo entre PP y Vox y la repetición electoral podría estar más cerca. En estos momentos, en las filas del PP existe cierto desconcierto y mucho miedo a que Vox fuerce una repetición. A pesar de que los populares les han intentado conquistar por todos los medios, Vox ha decidido rechazar esa mano y siguen sin querer pactar nada con Guardiola. Por su parte, el PSOE ha negado cualquier tipo de abstención en Extremadura.

José Luis Quintana, presidente de la gestora del PSOE de Extremadura, ha asegurado que finalmente habrá acuerdo entre las derechas de PP y Vox, y que esto es un paripé de Vox hasta que se celebren las elecciones en Castilla y León.

Desde el PP extremeño, creen que los de Abascal "están jugando al despiste y que no están hablando de medidas, ni siquiera de consejerías".

Es más, apunta Montesinos que "según lo que dice el entorno de Guardiola, si de verdad se conocieran las negociaciones con luz y taquígrafo, más de uno alucinaría con cómo se están desarrollando". Guardiola está, informa Montesinos, según fuentes de su entorno, "harta de Vox, pero que no va a romper la mesa de negociación, a pesar de que creen que Vox no quiere ningún tipo de acuerdo".

