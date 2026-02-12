Bandazos, reproches y acusaciones cruzadas: PP y Vox se contradicen mientras el fantasma de la repetición electoral llega a Extremadura

La letra pequeña En las últimas horas, María Guardiola ha pasado de pedir la abstención al PSOE a asegurar que a PP y Vox "les unen más cosas de las que les separan".

El Partido Popular y Vox en Extremadura están experimentando nerviosismo y confusión mientras buscan un acuerdo antes de que se agote el tiempo. La presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, ha mostrado disposición hacia Vox, afirmando que hay más cosas que los unen que los separan y que un acuerdo es factible. Sin embargo, hace apenas 48 horas, Guardiola pedía al PSOE que se abstuviera, aunque ahora rechaza esa opción. Vox también muestra contradicciones, ya que ha pasado de pedir consejerías a negar tal demanda. Ambos partidos exigen discreción en las negociaciones, mientras sus discrepancias se hacen públicas, aumentando el temor a una repetición electoral.

El nerviosismo y la confusión se ha apoderado tanto del Partido Popular como de Vox conforme se agota el tiempo para buscar un acuerdo en Extremadura. Buena prueba de ello es que ambas formaciones están pegando unos bandazos que les están llevando a decir una cosa y la contraria en cuestión de horas. La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, ha vuelto a hacer guiños a Vox este jueves, asegurando que "hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan" con la ultraderecha, asegurando que un acuerdo con los de Santiago Abascal para superar la investidura es "factible".

Unas palabras que llegan apenas 48 horas después de pedirle abiertamente al PSOE que se abstenga. "Te llamé y te pedí, por responsabilidad, que el PSOE debía abstenerse", le trasladó Guardiola al máximo responsable de la gestora de los socialistas extremeños, José Luis Quintana. No obstante, Guardiola parece no querer saber nada del PSOE ahora. "El PSOE está en absoluta dirección contraria a lo que hemos venido haciendo estos dos últimos años y medio", ha dicho en las últimas horas desde Mérida.

También son evidentes los volantazos en Vox. En las últimas horas, el partido ultraderechista ha asegurado no haber pedido consejerías. "No, no. Nosotros lo que hemos pedido es que haya una voluntad real de cambiar las políticas", ha afirmado la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, esta misma mañana.

Sin embargo, si vamos tres días más atrás, el partido ultra aseguraba que iba a pedir todos los sillones que fuesen posibles. "Consejerías, vicepresidencia... lo que podamos. Si es una vicepresidencia que además pueda dirigir esas consejerías, mejor que mejor", reclamaba José Antonio Fúster, portavoz de la dirección de Vox.

Mientras tanto, tanto PP como Vox exigen "discreción" en las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo a la vez que se atizan y exhiben sus discrepancias a través de las redes sociales. Es la enésima contradicción en la que han incurrido PP y Vox en los últimos días mientras el fantasma de la repetición electoral cada vez está más presente en Extremadura.

