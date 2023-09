Crear una imagen de alguien desnudo es muy fácil gracias a las herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial (IA). Para ello, solo hace falta introducir la fotografía de una persona en la aplicación. Pero además de fácil, es peligroso. Y eso es lo que ha pasado en la localidad de Almendralejo (Badajoz). Varias menores de edad se han visto afectadas por la distribución de fotomontajes de ellas desnudas. Y aunque pudiera tratarse de más de 30 personas afectadas por la distribución de imágenes de falsos desnudos creados con una aplicación de IA, sólo 11 niñas, acompañadas por sus familias, han denunciado en la Comisaría de Almendralejo. Las fotografías manipuladas han sido distribuidas por las redes sociales. Los implicados podrían enfrentarse a una multa o condena, a pesar del vacío legal que hay en nuestro Código Penal.

"Cuando llegué a casa y mi hija me contó lo que estaba pasando se me cayó el alma al suelo", ha explicado Miriam Al Adib, la madre de una de las niñas implicadas en el caso de los fotomontajes. Y son precisamente ellas, las madres de las víctimas, las que se han unido para pedir justicia. Es el llamado "grupo de las 27 madres". Son mujeres que encarnan una batalla legal para que desaparezcan de las redes las imágenes de sus hijas desnudas. Sin embargo, en nuestro país existe un vacío legal importante en su lucha.

El problema es que no está tipificado ni contemplado en el Código Penal porque España todavía no tiene una ley específica que regule la pornografía recreada a través de inteligencia artificial. Además, como no existe ningún caso previo similar que haya llegado al Tribunal Supremo, tampoco hay jurisprudencia. Eso sí, a los autores de las recreaciones de los desnudos de las menores se les puede acusar de pornografía infantil, de un delito contra la integridad moral, de coacciones y también se les podría imponer una multa por la ley de protección de datos.