Subir el precio del dinero: la clave para frenar la inflación ante la guerra y la falta de petróleo

El contexto Este viernes comienza la que será la Semana Santa más cara de la historia. Se esperan hasta 6.000.000 de desplazamientos en los que se va a gastar, de media, unos 393 euros por persona. Esto es un 18% más que el año pasado.

La inflación en España ha alcanzado el 3,3% en marzo, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, la más cara de la historia, con un gasto medio de 393 euros por persona, un 18% más que el año pasado. Este incremento se debe, en parte, a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha disparado los precios del petróleo y, por ende, de los combustibles. A pesar de las rebajas fiscales, el impacto se extiende a todos los sectores, encareciendo alimentos y transportes. La inflación subyacente se mantiene en el 2,7%. La dependencia energética de España agrava la situación, y expertos sugieren subir los tipos de interés si la guerra no cesa.

Sube el gasóleo, suben los alimentos, sube la inflación en España hasta el 3,3% en el mes de marzo mientras, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Semana Santa, cientos de vehículos salen a las carreteras. Porque este viernes comienza la que será la Semana Santa más cara de la historia. Se esperan hasta 6.000.000 de desplazamientos en los que se va a gastar, de media, unos 393 euros por persona. Esto es un 18% más que el año pasado.

Una subida del gasto que ya sufrimos como consecuencia, en parte, de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una guerra que ha provocado una subida considerable de los precios. La más evidente, la del combustible. Porque aunque la rebaja del IVA y la rebaja fiscal a los carburantes parecen estar ayudando a empezar a regular los precios, el impacto de este incremento en nuestra economía va mucho más allá.

En España, el 95% de las mercancías se transportan por carretera, hecho que traslada las subidas a todos los sectores. Así, aumenta en un 44% el precio de los fertilizantes, provocando que los alimentos sean más caros. Especialmente los tomates, los pimientos, las hortalizas en general, la carne de vacío, las legumbres, las patatas y casi toda la fruta fresca.

De momento, el IPC ha subido en marzo hasta el 3,3% y ya se ha convertido en el más alto desde junio de 2024. La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta alimentos no elaborados y productos energéticos, se mantiene en el 2,7%, mismo valor que en febrero y el más alto desde agosto de 2024.

Con todo esto en mente, la pregunta clave es: ¿por qué sube la inflación y cómo evitarlo? Lo mejor es explicarlo punto por punto.

¿Por qué sube el petróleo?

El precio del petróleo ha pasado en el último mes de costar 72 dólares por barril a los 104 dólares por barril. Es decir, es un 44% más caro y, por ello, también han aumentado los precios del resto de combustibles derivados: gasóleo, gasolina o queroseno.

Volvamos a las cifras. La inflación del mes de marzo se estima en un 3,3%. Si quitáramos del cálculo de la inflación los combustibles, la llamada subyacente, queda en un 2,7%. Esto nos indica que es petróleo, porque los demás o no lo han notado o no lo han repercutido y aguantan en sus niveles habituales.

La inflación sube un punto en un mes por los combustibles y esto se nota cuando pasamos por caja en las gasolineras o al pagar la factura de la calefacción. Ahora, si hay un segundo mes de subida de la inflación, si esto se mantiene en el tiempo, no solo lo vamos a notar en el petróleo, también en todo aquello que depende del petróleo como combustible y como materia prima. Es decir, se van a encarecer los transportes o los alimentos y se puede contagiar a todos los productos, servicios y salarios.

¿Se puede evitar?

Esta nueva realidad solo la puede frenar Donald Trump. Bastaría con parar sus bombardeos sobre Oriente Medio. También lo puede evitar Mojatba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán , el nuevo líder supremo de Irán, dejando que los buques pasen por el bloqueado estrecho de Ormuz. Dejando que el petróleo vuelva a circular.

Hemos preguntado a expertos de la talla de Ángel Talavera de Oxford Economics, Rafael Salas del Instituto Complutense de Análisis Económico o de Raymond Torres de Funcas. Todos tienen la misma receta para evitar que siga subiendo la inflación: Si no acaba la guerra y no llega el petróleo, habrá que subir el precio del dinero, de los tipos de interés.

España es de los países europeos con mayor dependencia de los combustibles, pues nuestra energía depende en un 68% del exterior. Eso quiere decir que, para generar nuestra energía, dependemos del gas y petróleo que compramos fuera.

Usamos demasiado la carretera y poco el tren, nuestros coches son poco eléctricos y las calderas siguen dependiendo de lo fósil. ¿Traducción? La subida del petróleo nos afectará más. En principio.

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