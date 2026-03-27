La inflación aún podría ser mayor: la rebaja fiscal a los carburantes y la generación de renovables frenan la mayor subida en cuatro años

Los detalles Según la patronal de gasolineras, este viernes el diésel se sitúa en 1,77 euros el litro, 24 céntimos menos en comparación con el precio si no se hubieran aprobado las medidas. Y lo mismo con la gasolina. En este caso, la diferencia sería de 29 céntimos el litro.

La inflación en España ha aumentado al 3,3%, impulsada principalmente por el alza en los precios de los carburantes debido al conflicto entre Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Irán, que ha afectado el estrecho de Ormuz. Esta situación ha llevado a los conductores a sentir un impacto significativo en sus gastos, con aumentos de hasta 60 euros al repostar. El Instituto Nacional de Estadística indica que, sin la rebaja fiscal en carburantes, el IPC habría subido más. A pesar de ello, los precios del diésel y la gasolina son más bajos de lo que podrían haber sido. Las energías renovables han mitigado el impacto en la electricidad. En los mercados, el alza de carburantes ha incrementado los precios de frutas y verduras, con una subida del 1,53% en la alimentación en el último mes, según la OCU.

La inflación en España ha vuelto a subir y ya se sitúa en el 3,3%. Las consecuencias económicas de la guerra iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán ya se notan en los precios de los productos. Tanto que, la inflación no solo aumenta, sino que ha protagonizado la mayor subida desde junio de 2024.

La principal explicación: la subida de los precios de los carburantes, que ya rozan máximos históricos, ante la situación que se vive de casi bloqueo total en el estrecho de Ormuz. Es la mayor subida en casi cuatro años y todo porque estamos pagando la gasolina mucho más cara. Los conductores ya lo han notado y aseguran que "está por los aires", que es "imposible" de pagar y asumir.

Ahora, que termina el mes de marzo, cada conductor tiene su propio equilibrio. Como nos cuenta un ciudadano en una gasolinera, ya ha notado "por lo menos, 60 euros más de lo normal" a la hora de pagar tras repostar.

El INE, el Instituto Nacional de Estadística, ya ha aclarado que si no se hubiera aprobado la rebaja fiscal de los carburantes, la subida del IPC hubiera sido mayor. "Es solamente el primer impacto; seguramente lo volvamos a ver en abril o en mayo, dependiendo de cómo evolucionen los costes", ha explicado Javier Díez.

Según la patronal de gasolineras, este viernes el diésel se sitúa en 1,77 euros el litro, 24 céntimos menos en comparación con el precio si no se hubieran aprobado las medidas. Y lo mismo con la gasolina. En este caso, la diferencia sería de 29 céntimos el litro.

"Si no se hubiera aplicado esa bajada del IVA y del impuesto sobre los hidrocarburos, hoy estaríamos hablando de precios en el diésel de 2,05 y de 2,10 euros en gasolina", asegura un gasolinero.

Nos salvan las renovables

El INE aclara que en la subida de la inflación no ha tenido que ver la luz. Esto se explica con la cantidad de energía renovable generada y la bajada de impuestos de la electricidad.

Y en los mercados también se ha empezado a notar la subida de los carburantes. Como ha explicado una tendera de un mercado: "En el último mes ha subido bastante la judía verde, los pimientos y los tomates". Desde el sector, ven claros los motivos. Señalan al "transporte, a la gasolina y a la guerra"

Los datos confirman sus ideas, porque las frutas y verduras lideran las subidas del último mes. "La alimentación ha subido un 1,53%. Es la mayor subida en un mes desde que realizamos este estudio", ha denunciado este viernes la OCU. Y anticipan que seguirán subiendo.

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