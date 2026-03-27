Arranca la operación salida de Semana Santa con el precio de la gasolina en alza y más de 70.500 vuelos programados

El dato Se esperan más de 17 millones de desplazamientos por carretera cuando el precio medio de la gasolina es de 1,73 euros por litro y el del gasoil es de 1,883 euros por litro.

La Semana Santa inicia con un gran éxodo de coches, para el cual la DGT ha preparado un dispositivo especial para gestionar los 17 millones de viajes previstos. Destacan la obligatoriedad de la baliza V-16 y mejoras en el teléfono 011. En 2022 murieron 27 personas en accidentes, por lo que se insiste en planificar rutas seguras. Renfe ofrecerá tres millones de plazas en sus trenes, mientras que los autobuses aumentarán un 45% su oferta. Aena prevé 70.505 vuelos, aunque enfrenta huelgas en Groundforce y Menzies. Los precios de carburantes siguen en alza, afectando el coste de desplazamientos.

A las tres de la tarde de este Viernes de Dolores dará comienzo el mayor éxodo de coches del año en un periodo corto de tiempo, la Semana Santa, para el que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha preparado un dispositivo especial de regulación y vigilancia de los 17 millones de viajes por carretera previstos.

Tal y como recuerda la DGT, estos desplazamientos se producirán con dos novedades importantes: por un lado la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera que obligue a detener el vehículo, y por otro las nuevas mejoras incorporadas al teléfono 011 de información del estado de las vías.

También recuerda que durante la Semana Santa del año pasado fallecieron 27 personas en 26 siniestros, de las cuales ocho eran motoristas, por lo que insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos.

De este modo, recomienda informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos de radio y televisión o llamando al teléfono 011. La operación se alargará hasta la medianoche del lunes 6 de abril, ya que este día es festivo en siete comunidades autónomas: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

La operación se divide en dos fases. La primera de ellas será este fin de semana, desde las tres de la tarde de este viernes, hasta las doce de la noche del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 4,3 millones de desplazamientos. La segunda fase estará comprendida entre el miércoles 1 de abril y la medianoche del lunes 6.

La DGT cuenta estos días con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho centros de gestión y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además de los servicios de emergencias. Igualmente dispone de radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad y medios aéreos que volarán todos los días del operativo para supervisar el respeto a las normas de tráfico.

La DGT recalca que desde el pasado 1 de enero en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo es obligatoria la utilización del dispositivo de señalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16, informa Tráfico. Respecto al 011 este teléfono ha sido recientemente mejorado con el objetivo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, para lo cual se ha implementado la inteligencia artificial.

Los carburantes siguen al alza a pesar de la rebaja del IVA

Mientras tanto, el precio de los carburantes ha seguido subiendo durante los últimos días a pesar de la rebaja del IVA al 10%, con lo que suman ya diez semanas de ascensos recogiendo el impacto alcista en el precio del petróleo tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y a Irán, con un incremento especialmente destacado del diésel, que es ya un 30,8% más caro que hace un año.

Así lo reflejan los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, que muestran que con respecto a hace un año la gasolina cuesta un 14,9% más. En concreto, el precio medio de la gasolina esta semana en España es de 1,73 euros por litro, lo que supone un ascenso del 1,4% con respecto a los 1,709 euros de la semana pasada. Por su parte, el del gasoil es de 1,883 euros por litro, un 2,5% más alto que los 1,837 euros de la última referencia.

Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 95,32 euros, un euro y 32 céntimos más que la semana anterior, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un gasto de 103,57 euros, dos euros y 53 céntimos más que en la última referencia.

De esta manera, el importe medio de la gasolina en España sigue por debajo de la media de la zona euro, donde el precio de venta al público del litro de gasolina se ha fijado en 1,92 euros por litro y el del gasoil también, ya que es de 2,043 euros.

Renfe ofrece tres millones de plazas y los autobuses aumentan un 45% su oferta

Renfe ofrecerá tres millones de plazas entre todos sus trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, desde este viernes hasta el domingo 5 de abril, al tiempo que las empresas de autobús han anunciado un refuerzo del 45% de su oferta para atender el incremento de la demanda.

La compañía ferroviaria sumará más de 1,1 millones de plazas para estos días en sus trenes de servicios comerciales (AVE, Avlo, Euromed, Intercity y AVE Internacional), principalmente en los corredores que conectan Madrid con Barcelona, Galicia y la Comunidad Valenciana.

Respecto a la oferta de trenes de servicio público, Renfe ofrecerá cerca de 1,8 millones de plazas en total entre Avant y Media Distancia, a las que se suman los servicios de Cercanías y Rodalies.

Según Trainline, plataforma de venta de billetes de tren y de autobús, Segovia lidera el crecimiento de la demanda para estas vacaciones, al dispararse un 143% respecto a la habitual, seguida de Oviedo (+75%) y Girona (+73%), mientras que rutas como la línea ferroviaria transversal Barcelona-Sevilla aumentan cerca de un 50%.

También destacan los incrementos desde Cataluña hacia ciudades como Zaragoza, Madrid o Valencia. A nivel internacional, Francia se consolida como principal destino, con subidas significativas en las reservas hacia París y Narbona, y un crecimiento del 51% en la línea Barcelona-Lyon.

En cuanto a la red de autobuses, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha anunciado que los operadores aumentarán un 45% su oferta para esta Semana Santa, con la previsión de que 7 millones de viajeros opten por el autobús. Esta cifra supone que hasta un 41% de los desplazamientos en estas vacaciones se realizará en autobús, lo que contribuirá a descongestionar las carreteras (al tener cada autobús la misma capacidad que 20 coches), reducir la contaminación y minimizar los accidentes.

De este modo, los 7 millones de desplazamientos esperados supondrán un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año pasado, y serán prestados por las 2.700 empresas que operan en el sector, conformadas por casi 100.000 personas.

Los aeropuertos afrontan la Semana Santa con 70.505 vuelos y dos huelgas de handling

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 70.505 vuelos durante esta Semana Santa, entre mañana viernes y el lunes, 6 de abril, bajo la sombra de dos huelgas de asistencia en tierra en las compañías Groundforce y Menzies.

En primer lugar, CCOO, UGT y USO iniciarán a partir de manaña viernes, 27 de marzo, una huelga indefinida en Groundforce, empresa de 'handling' de Globalia que opera en 12 aeropuertos españoles --incluidos Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca--, debido a desavenencias laborales dentro de la negociación de un nuevo convenio colectivo.

Así, las protestas serán con paros parciales los lunes, miércoles y viernes, a lo largo de tres franjas horarias: de 5.00 a 7.00 horas, de 11.00 a 17.00 horas y de 22.00 a 00.00 horas. En paralelo, UGT también afronta una huelga en Menzies, prevista para los días 28 y 29 de marzo, además del 2, 3, 4, 5 y 6 de abril, ante la "insolvencia organizativa" de la compañía.

Con todo, el número de vuelos previsto para este periodo festivo supondrá apenas un 0,9% menos con respecto a un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario. El domingo, 5 de abril, será el día de más movimientos, con 6.771 movimientos, seguido del día siguiente, el 6 de abril (6.652), el 4 de abril (6.648), el 2 de abril (6.536) y el 29 de marzo (6.506).

Por su parte, la jornada más tranquila será este próximo sábado, 28 de marzo, fecha en la que se realizarán 6.070, junto con mañana, 27 de marzo (6.130). Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos 11 días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Palma de Mallorca. En concreto, la capital española se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos, con 12.933, un 4,7% más frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el aeródromo catalán, que operará un total de 11.339 movimientos previstos (+2%) para estos días, mientras que el aeropuerto mallorquín programará un total de 7.502 operaciones (+11,6%). Cierran la lista el aeródromo de Málaga-Costa del Sol y el de Gran Canaria, que registrarán un total de 5.996 (-0,7%) y 4.612 vuelos (+6%), respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.