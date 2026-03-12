Desconocidos hasta para su propio pueblo u ocultos cerca de una base de EEUU: Mojtaba Jamenei, otro más en la lista de líderes 'fantasma'

Los detalles Nada se sabe del sucesor de Ali Jamenei en Irán desde los ataques del pasado 28 de febrero. Incluso antes de su elección, ya estaba en la diana de Israel.

Mojtaba Jamenei ha sido nombrado nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Jamenei. Sin embargo, como otros líderes, vive en la clandestinidad por temor a ser asesinado. Se especula que podría haber resultado herido en un ataque en Teherán el 28 de febrero. Este fenómeno de líderes "fantasmas" también incluye a figuras como Haibatullah Akhundzada, jefe de Estado de Afganistán, y Hassan Nasrallah, exlíder de Hizbulá. Ambos vivieron ocultos por amenazas de muerte. Otros, como Mullah Omar y Sinwar, también optaron por el secretismo para protegerse de sus enemigos.

Mojtaba Jamenei es el último en ingresar en la lista de 'fantasmas'. De esos mandamases y dirigentes de los que no se sabe ni dónde está ni cómo se encuentra. De los 'invisibles'. De esa categoría de personalidades que viven escondidos ante el temor de que les maten. Él es el hijo de Ali Jamenei. Él es, también, el nuevo líder supremo de Irán.

Uno que ya desde antes de tomar posesión tras la reunión de la Asamblea de Expertos ya estaba señalado. Que ya era objetivo de Israel y al que desde Estados Unidos, desde 'New York Times', se apunta a que podría haber resultado herido en las piernas tras el ataque del 28 de febrero en Teherán. Ha compartido un comunicado leído, eso sí, por la televisión iraní. De él, ni su voz ni nada de nada.

Y es que es uno más. Es uno de esos que han de vivir o han tenido que vivir escondidos con mayor o con menor éxito. Porque saben que si se dejan ver, o incluso sin que se dejen ver, están en la diana de no pocos países del mundo.

Es el caso de Haibatullah Akhundzada, jefe de Estado de Afganistán y líder de los talibanes. Apenas hay una fotografía de él. Vive tan en la clandestinidad que ni tan siquiera se ha presentado ante su pueblo y, claro está, no da entrevista alguna. Le persiguen tanto EEUU como ISIS. Ante esto, solo se comunica mediante edictos religiosos. Se le ha dado por muerto en no pocas ocasiones.

A Hassan Nasrallah se le consideraba otro líder fantasma. En eso se convirtió desde que tras el conflicto con Israel de 2006 se fuese a vivir a un búnker en los suburbios de Beirut. El líder de Hizbulá no acudía a actos públicos por miedo a que le mataran y sus discursos se emitían una vez por semana pudiendo solo escucharse su voz sobre una foto gigante. Dirigió la milicia durante 32 años, hasta que Israel lo mató en 2024.

Mullah Omar prefirió estar escondido a plena vista viviendo junto a familias locales. El fundador de los talibanes vivió incluso oculto cerca de una base militar de Estados Unidos y tal era el secretismo con respecto a él que seguían escribiendo artículos en su nombre porque nadie les dijo que estaba muerto... cuando llevaba años fallecidos.

Desde la invasión de EEUU en 2001 desapareció completamente y tan solo se comunicaba mediante mensajes escritos. EEUU llegó a ofrecer 10 millones por su cabeza.

En cuanto a Sinwar, el líder de Hamás se escondió durante meses en la red de túneles subterráneos de Gaza tras el ataque del 7 de octubre. Le apodaban el 'fantasma de Gaza', y dicen que usaba rehenes como escudos humanos. Israel lo mató en 2024.

Por su parte, el subcomandante Marcos forjó su leyenda por no revelar su identidad. El líder del movimiento zapatista dio entrevistas y estuvo en actos públicos, pero en todos ellos apareció con la cara tapada. Hacer tal cosa le ayudó a convertirse en un símbolo.

Ahora, tras la muerte de Ali Jamenei, su hijo Mojtaba ha sido elegido como líder supremo de Irán en la Asamblea de Expertos. Sabe que está en el punto de mira y no hay noticia alguna sobre su estado o paradero desde los ataques a Teherán del 28 de febrero.

