Miguel Sebastián: "Si Trump anunciara que la guerra acaba, estoy seguro de que el precio del petróleo y del gas se desplomarían"

El economista Miguel Sebastián, profesor de Economía en el ICAE, analiza en este vídeo qué pasaría si Trump diera por finalizada la guerra y cómo se comportan ahora los mercados según las palabras del presidente de los EEUU.

Miguel Sebastián, profesor de Economía en el ICAE, asegura que las previsiones sobre el crecimiento económico son muy prematuras, porque "todavía estamos en el impacto inflacionista, que es lo que primero se siente" y que hay que ver la duración de la guerra en Irán, que ya lleva más de 20 días desde que EEUU e Israel atacaron a Irán: "Los economistas estamos centrados ahora en el impacto sobre el IPC que, por cierto, mañana se publica el adelantado del mes de marzo".

Pero si por ejemplo, Trump dijera que la guerra ha terminado, ¿bajaría drásticamente el precio de los combustibles?", pregunta la presentadora de Al Rojo Vivo de este jueves, la periodista Inés García.

"Por primera vez ahora estamos viendo una cierta simetría en estas tres semanas, cuando Trump se pone en plan 'matón', como hizo por ejemplo, el fin de semana pasado, el lunes se disparó el gas y el petróleo, cayeron las bolsas, pero cuando se pone suave, bajan", destaca Sebastián. Ahora bien, este miércoles, recuerda, se volvió a poner 'matón' y los precios no se han disparado ya tanto, es decir, "no fue la locura que fue el lunes".

Por ende, subraya el economista, que "yo creo que quiere decir que cuando ahora Trump se pone 'matón', su credibilidad como 'matón' está bajando y ya el mercado ya no se asusta tanto. En cambio, si él anunciara al final de la guerra o que el fin de la guerra está próximo, estoy seguro que el precio del petróleo y el gas se desplomaría inmediatamente", concluye Sebastián.

En el vídeo podemos ver al completo su análisis, así como el vaticinio que da el profesor sobre los datos del IPC que se publicarán este viernes.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.