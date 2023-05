La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llevaba unos días sin foco mediático y hoy se lo ha apropiado todo con una nueva excusa para montar otro conflicto institucional contra el Gobierno central. A menos de un mes de las elecciones le ha dicho a toda España: "Aquí mando yo y no el Gobierno de España". Y es que el equipo de protocolo del gobierno regional ha efectuado un 'placaje' a un ministro en las celebraciones del 2 de mayo.

Félix Bolaños no estaba entre los invitados de los organizadores pero el ministro ha querido acudir al acto en representación del Gobierno central. Incluso, ha llegado a saludar a la presidenta de la comunidad de Madrid. Cortesía antes de la batalla que ha tenido lugar antes de la entrega de medallas. Según la Comunidad, Bolaños estaba allí solo como acompañante de la ministra de Defensa pero el sitio lo tenía reservado en la primera fila.

Hasta aquí todo parecía ir sobre la marcha: el acto celebrado en el interior de la Real Casa de Correos y quedaba el que se celebraba en el exterior. Las autoridades han salido a la Puerta del Sol para el tradicional desfile militar, y antes de comenzar, cuando las autoridades se disponían a subir a la tribunal, ha llegado el momento de la discordia.

Se ha visto cómo el jefe de protocolo del Ministerio de la Presidencia ha ido a buscar a Bolaños para que le siguiera, y le he abierto paso hacia la parte posterior del escenario donde se dirigían Ayuso, Margarita Robles, José Luis Martínez-Almeida y Alberto Núñez Feijóo, entre otros.

Pero al llegar a la escalera que subía a la tribuna no ha podido seguir. La jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid le ha hecho un placaje al ministro y no le ha dejado avanzar. Una imagen bochornosa que ha impedido al Bolaños subir junto con su compañera Margarita Robles para presenciar el desfile militar y que ha provocado esta tensa escena entre la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid y el jefe de gabinete y jefe de protocolo de Bolaños.

Detrás de esta imagen hay quienes se escudan en el protocolo. laSexta Clave ha querido indagar más precisamente en este protocolo que comienza con el reparto de invitaciones.

¿Estaba Bolaños invitado?

El anfitrión, en este caso, la anfitriona, la presidenta de la Comunidad, es la que decide a quién se invita. Puede haber unas costumbres, unas cortesías para cumplir con algunas instituciones o personalidades, pero no está obligada, así que puede invitar a quien quiera. Y una vez que aceptan esa invitación se les trata conforme manda el protocolo.

A quien invita del Gobierno -además de a Robles- fue a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Y eso ya de partida es cuestionable, porque no se invitan a ministros concretos para este tipo de actos, sino al presidente del Gobierno. Si el presidente no puede o no quiere ir, este declina y delega. Avisa de que no puede acudir y les dice quién va en su lugar en representación institucional del Gobierno.

La ministra Rodríguez delegó en su compañero Bolaños. De nuevo, una decisión cuestionable, porque sólo el rey o el presidente pueden delegar una invitación y enviar a otro representante en su nombre. Lo dicen las leyes que regulan el protocolo en este tipo de eventos.

Bolaños, tratado como ministro y no como "acompañante"

Llegados a este punto, Bolaños no estaba invitado pero lógicamente pudo entrar y le trataron como corresponde a un ministro en el protocolo. No como el acompañante de la ministra. Se ha podido ver en la silla prevista para el ministro en la que había un cartel que así lo indicaba.

Además, estaba sentado al lado de la ministra, y a los acompañantes no los ponen en las primeras filas.

Sin invitación para la tribuna

Y a pesar de haber sido tratado como ministro, no estaba invitado a subir a presidir la tribuna. Isabel Díaz Ayuso no invitó a Bolaños, sino a la ministra de Defensa o al jefe de la oposición, y por eso ellos sí subieron. Una vez arriba, se les colocó conforme manda el protocolo.

La persona de protocolo de la Comunidad le ha dicho a Bolaños, a modo de justificación, que ya había representación institucional del Gobierno en la tribuna, pero eso no es del todo cierto. Había una ministra del Gobierno, pero ella no representaba al Gobierno, sino al ministerio de Defensa. Representación oficial y delegada no había.

¿Qué ha ocurrido otros años?

Otros años sí han subido varios ministros a la tribuna. Por ejemplo, en 2018 estaba invitada María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa y Soraya Saénz de Santamaría por delegación del presidente Mariano Rajoy, y ambas subieron.

Hasta aquí, lo que dicen las normas del protocolo. Luego están las decisiones políticas que mandan mensajes políticos: a Félix Bolaños no le querían en la sede de la Comunidad pero él ha considerado que debía estar en representación del Gobierno central, y una vez allí, Díaz Ayuso ha decidido utilizarle para dejar claro quién manda en su territorio.