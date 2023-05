El acto que tendrá lugar este martes en la Real Casa de Correos con motivo del Dos de Mayo ha provocado un nuevo enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno central. El Ejecutivo regional ha acusado al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, de haberse autoinvitado a los actos del 2 de Mayo, día que se celebra el aniversario del levantamiento del pueblo madrileño contra las tropas francesas en 1808.

La presidenta madrileña presidirá este martes los actos institucionales con motivo de esta festividad. La cercanía de las elecciones autonómicas y municipales, que son dentro de menos de un mes, explica este nuevo choque de Ayuso con el Gobierno, que empezó por la autorización de una protesta de los vecinos de San Fernando en las cercanías de la Puerta del Sol y la asistencia sin invitación formal del ministro de Presidencia.

El conflicto por la representación institucional en los actos de celebración del Día de la Comunidad de Madrid ha tensado aún más la relación entre Moncloa y Sol, que verían la asistencia de Bolaños como "una provocación". Bolaños asistió el año pasado en representación de Pedro Sánchez, y en esta ocasión lo hará en lugar de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que no podía asistir a los actos, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Cruce de reproches

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, preguntado sobre esta polémica, ha asegurado este lunes que "no es polémica, no está invitado". "A mí me han enseñado que si no me invitan a un sitio, yo no voy", ha añadido en declaraciones a los periodistas, durante una visita a locales y comercios del municipio de Alcobendas.

Sin embargo, sí estaban invitadas las ministras de Defensa y Política Territorial, Margarita Robles e Isabel Rodríguez, que este lunes han lamentado la actitud de la Comunidad. "El Gobierno estará representado, porque el Ejecutivo representa a todos los madrileños. A Ayuso le será difícil explicar que quiera convertir su fiesta en una batalla política", ha asegurado la también portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez.

Los populares han argumentado que Bolaños no es bienvenido por incitar a los vecinos de San Fernando de Henares a ir en contra de la presidenta. "Es responsable de que se alienten manifestaciones contra la presidenta, precisamente en la sede de la Comunidad", ha asegurado Alfonso Serrano.

El popular hace referencia a la autorización de la Delegación del Gobierno de Madrid de una manifestación de los afectados por la línea 7B de Metro en las cercanías de la Puerta del Sol, epicentro de los actos institucionales. Aunque, inicialmente, la protesta de los vecinos de San Fernando de Henares se iba a producir frente a la sede del Ejecutivo de Ayuso, una vez finalizadas las celebraciones en la Real Casa de Correos, la Delegación desplazó su ubicación a la cercana calle Arenal, tras las quejas del Gobierno madrileño.

Pero los afectados insisten en que no quieren que su caso sea el escenario de una batalla política. Perdieron sus casas después de las obras de la línea de 7 metro, y ahora solo piden dos cosas: cobrar una indemnización y poder seguir con sus vidas. Eva, una de las afectadas, ha asegurado que "después de 19 días en la calle no han cobrado nada, siguen los comercios cerrados": "¿Cómo podemos vivir con eso?".

Así será el acto del Dos de Mayo

Con todo, este será un 2 de mayo electoral por la cercanía de los comicios, con los partidos con la maquinaria trabajando a todo gas por la importancia de esta la cita con las urnas, que tienen fijada como una primera vuelta de las generales de final de año. Unos 250 periodistas acreditados y 800 invitados asistirán a los actos en la Real Casa de Correos, entre ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, así como los cabezas de cartel de los partidos para las elecciones del 28 de mayo, entre otros dirigentes políticos.

Los actos comenzarán a las 10:00 horas en el cementerio de La Florida, donde Díaz Ayuso presidirá el tradicional homenaje a los Héroes del Dos de Mayo, encenderá la Llama Votiva en su honor, firmará el Libro de Honor y depositará una corona de laurel en la lápida. Posteriormente, en la Real Casa de Correos, la presidenta madrileña impondrá a las 11:00 horas las medallas de la Comunidad de Madrid y las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo.

Este año se reconocerá la trayectoria profesional y la excelencia de un total de 17 personalidades, instituciones y entidades sociales, como Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, y la Fundación Luzón para la lucha contra la ELA, con la Medalla de Oro. La Cruz de la Orden del Dos de Mayo se entregará a los trabajadores de la construcción de la región; el Club Estudiantes de Baloncesto; la Sociedad de Condueños de los edificios que fueron Universidad de Alcalá; los 6.439 niños ucranianos escolarizados en los centros educativos de Madrid, el cantante Dani Martín y la Revista de Occidente.

Las medallas de plata serán para la astronauta Sara García; el actor Andrés Pajares; la cocinera María Luisa Banzo Amat; el bailaor catalán Jesús Carmona Moreno y el futbolista Koke. Los distinguidos con las cinco Encomiendas de la Orden del Dos de Mayo este año son el exviceconsejero de Salud Pública madrileño Antonio Zapatero, el Jesús de Medinaceli, el Centro Público de Educación Especial María Soriano y la nueva Denominación de Origen Aceite de Madrid. Tras la entrega de galardones, las celebraciones se trasladaran a las 12:30 al exterior de la Real Casa de Correos, donde tendrá lugar el acto cívico militar con su tradicional desfile.