Quién es Peter Navarro, un ultranacionalista obsesionado con China que alimenta la locura arancelaria de Trump

'My Peter'

Peter Navarro, el economista que ha modelado la política comercial de Donald Trump, vuelve a la carga. Tras cumplir una condena de cuatro meses por desacato en la investigación del asalto al Capitolio, ha sido recibido como un héroe en la convención republicana. Entre aplausos y vítores, Navarro regresa con una misión: reavivar la guerra comercial que él mismo ayudó a encender hace años.

Ultranacionalista y obsesionado con China, Navarro fue el arquitecto de la política arancelaria de Trump. Su visión quedó plasmada en tres libros con títulos nada sutiles: 'Las próximas guerras chinas', 'El tigre agazapado' y el definitivo, 'Muerte por China'. Este último fascinó a Trump, quien lo convirtió en su biblia económica y promovió su versión documental, donde un cuchillo 'Made in China' apuñala a un Estados Unidos desangrado.

Pese a su influencia en la primera administración Trump, Navarro siempre estuvo aislado en la comunidad económica. Cuando la revista 'The New Yorker' le pidió que mencionara dos economistas que respaldaran sus ideas, uno resultó no ser economista y el otro evitó confirmar su apoyo.

Ahora, Navarro regresa con más fuerza, y con él, la amenaza de una nueva guerra comercial que podría hacer temblar a la economía mundial.