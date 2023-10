Han pasado tres días y el vicesecretario de Organización Territorial del PP nacional, Miguel Tellado, todavía no se ha disculpado por llamar "matón" a Óscar Puente. De hecho, el Partido Popular le ha respaldado. Insisten en que el socialista "no ha sido víctima de una agresión". El exalcalde de Valladolid fue increpado el pasado viernes en el AVE por un pasajero con varios antecedentes, pero para los populares, Puente "no sabe encajar la crítica". ¿Qué más sabemos de uno de los hombres de más confianza de Feijóo?

Miguel Tellado es un especialistas en bajar al barro. Estudió políticas, y aunque sorprenda, su primer acercamiento político en la universidad fue con el movimiento estudiantil de izquierdas. Faceta que abandono rápido para unirse al PP de Ferrol. Allí fue escalando posiciones, y en 2012 entró a formar parte del parlamento gallego. Y tras dos años, le nombraron portavoz parlamentario.

Tellado se dedica a responder sin filtros a la oposición. Especialmente duro ha sido contra el Bloque Nacionalista Gallego (BNG). Al que ha llegado a relacionar con el comando Barcelona de ETA. Es precisamente esta faceta, la de lanzar los mensajes más duros, lo que le convirtió, para Feijóo, en el "Iniesta" del PP de Galicia.

Se convirtió en una de las personas de la máxima confianza de Feijóo. Hasta tal punto, que le nombró secretario general del partido de Galicia. Desde ese puesto, continuó lanzando dardos incluso a Vox. En un mitin de campaña de las elecciones generales de 2019, animó a los militantes del Partido Popular a meter la mano en los buzones de sus vecinos para coger "los sobres de la bandera de España" y tirarlos "al cubo de la basura" para "ahorrar un disgusto a nuestro país". Las críticas a la ultraderecha no sentaron bien. Y tuvo que salir a decir que se trataba de una broma.

Cuando Feijóo se convirtió en presidente del PP, en 2022, se lo llevó con él a Madrid. Le nombró vicesecretario de Organización Territorial del PP nacional y pasó a formar parte del núcleo duro del partido. Tellado, pone ahora el foco, sobre todo en el PSOE de Pedro Sánchez, al que ha acusado de haberse "podemizado" y "batasunizado" y haber "polarizado" a la sociedad española.