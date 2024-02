¿Querrías jubilarte a los 22 años con tanto dinero en la cuenta bancaria como para aburrir?Quevedo lo ha hecho, aunque asegura que su retirada del mundo de la música es solo temporal.

Con el temazo 'Quédate', (realmente llamado Quevedo Bizarrap Session vol. 52), fue el artista que más vendió en España el año pasado. "Tengo tanto dinero no sé ni pa' qué lo quiero. Gastarlo todo, que quiero volver a verme en cero. Los primeros cheques, los primeros ceros", asegura en su última canción.

¿Se puede llegar a vivir siempre de un solo éxito? Mariah Carey que se lleva 2,5 millones cada año por su archiconocida canción 'All I Want for Christmas Is You'. Ella tiene más temas, pero hay algunos que viven de tres minutos de canción.

Vanilla Ice es el rapero mejor pagado del mundo y tiene un patrimonio de 150 millones de dólares ganados con los derechos de autor de 'Ice ice baby'.

Hay más que pueden vivir solo de un éxito. En el caso patrio están a Los del Río, que cobraron solo en el primer año de 'La Macarena' 1.000 millones de pesetas de derechos de autor. Después de que se hiciesen decenas de versiones del tema, ellos mismos reconocieron haber ganado más de 60 millones de euros.

'La Macarena' tenía baile y triunfó, pero nada comparado con el pelotazo que dio el coreano PSY. Consiguió ganar 60 millones de dólares entre derechos de autor y dinero de las visitas del videoclip en Youtube. Cuando ya han pasado 11 años, el vídeo acumula 5.000 millones de reproducciones.

Otro baile muy rentable fue el 'Aserejé' de Las Ketchup. En este caso, ellas no se hicieron de oro porque no tenían los derechos de autor. Son de Francisco Manuel Ruiz Gómez, 'Queco'. El autor de la canción que confesó en una entrevista que los beneficios de 'Aserejé' le daría para vivir 75 años más.

En realidad, quien se lleva el dinero es el que tiene los derechos. Eso lo sabe bien Desireless, que pegó el pelotazo con 'Voyage Voyage', canción que solo le reporta 2.000 euros anuales, muy lejos de las ganancias del letrista y productor, que gana con ella 1,5 millones de euros al año.