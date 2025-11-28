Primera noche en prisión de Ábalos y Koldo: recibidos por el director de Soto del Real, en celdas individuales y de cena, mortadela

Vista del furgón policial que trasladó a José Luis Ábalos y Koldo García a la cárcel de Soto del Real

Los detalles Ambos pasaron la noche "separados", y a lo largo de la mañana de este viernes serán examinados por el médico del centro penitenciario.

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han pasado su primera noche en la prisión de Soto del Real después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenara prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga y presuntos delitos. Tras los procedimientos de ingreso, fueron recibidos por el director de la prisión. Su primera cena fue arroz blanco, fiambre, queso y postre, ya que faltaron huevos. Pasaron la noche en celdas individuales, pero se les asignará un módulo definitivo, posiblemente el módulo 13. Serán evaluados por el médico, psicólogo y educador social del centro.

El exministro y actual diputado José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han pasado la primera noche en la prisión de Soto del Real, después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordase prisión provisional, comunicada y sin fianza ante el posible riesgo "extremo" de fuga de ambos y en virtud de los "más que bastantes" indicios de la presunta comisión de varios delitos.

Tras los trámites obligatorios de ingreso, entre los que se encuentra la toma de huellas dactilares, el cacheo, la ducha obligatoria y la retirada de pertenencias, Ábalos y Koldo fueron recibidos, algo muy poco habitual, por el director de la prisión de Soto del Real, Luis Carlos Antón Herrera y los jefes de servicio, según han informado fuentes penitenciarias a laSexta.

En lo referente a la primera cena en la cárcel, estaba previsto que fuera el menú de esa noche en la prisión, compuesto por "arroz blanco, dos huevos cocidos y una porción de queso tipo 'Caserío' de marca blanca". Sin embargo, como se acabaron los huevos en la cocina de la prisión, finalmente cenaron arroz blanco, y fiambre tipo chóped o mortadela, el quesito y un postre tipo yogurt o natillas", han indicado las mismas fuentes.

Tras ello, el exministro y su exasesor pasaron la noche separados, en dos celdas individuales del módulo de ingresos. Será la única noche que pasen en celdas individuales del módulo de ingresos, ya que a lo largo del viernes se les asignará el módulo definitivo en el que serán ingresados. Por el momento, no hay nada decidido al respecto, aunque es muy probable que se opte por ingresarlos, al menos a Ábalos, en el módulo 13, "un módulo tranquilo en el que ya estuvo Santos Cerdán".

Además, a lo largo de este viernes serán examinados por el médico del centro de penitenciario, al igual que por el psicólogo y el educador social, quienes forman parte de la Junta de Tratamiento que será la que finalmente decida en qué módulos serán ingresados Ábalos y Koldo García.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.