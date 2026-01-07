El petróleo venezolano bajo control de EEUU: de Venezuela a Rusia y China, todo está conectado

Los detalles El país produce menos de un millón de barriles al día, pero aunque la cantidad sea pequeña, la decisión de Estados Unidos ya amenaza con bajar precios, complicar a Rusia y poner a China a replantear sus pagos y compras de crudo.

Estados Unidos ha confirmado este miércoles que controlará "indefinidamente" las ventas de petróleo de Venezuela. Según fuentes oficiales, Washington ya ha empezado a repartir el crudo disponible y prepara una reunión clave este viernes en la Casa Blanca, donde estarán presentes las tres principales petroleras estadounidenses: la única que actualmente opera en Venezuela y las dos que se marcharon hace 20 años tras la nacionalización del sector.

Con ellos, posiblemente, también estarán secretarios de Estado, Interior o Energía. Por si fuera poco, Donald Trump ya ha fanfarroneado asegurando que él mismo se hará cargo del petróleo venezolano, una declaración que anticipa un efecto dominó global.

¿El efecto mariposa?

Aunque España y Europa solo reciben alrededor del 2% del petróleo venezolano, la situación podría generar un efecto mariposa: algo pequeño que pasa en un lugar remoto y acaba provocando cambios inesperados en otro punto del planeta.

En este caso, la mariposa tiene alas pesadas y rotas: la industria petrolera venezolana produce menos de un millón de barriles al día, muy lejos de los 3–4 millones que podría alcanzar si se hicieran las inversiones necesarias, que oscilan entre 34.000 y 292.000 millones de euros. Y aun así, los resultados más optimistas no se verán hasta finales de esta década o principios de la siguiente.

Aun así, incluso antes de llegar a esa producción máxima, se espera que el mercado note los efectos: los precios podrían bajar, aunque no de manera espectacular.

¿Cuánto podría bajar el petróleo?

Goldman Sachs estima una caída de 4 dólares por barril para 2030 .

estima una caída de . Renta 4 apuesta por 2 dólares menos para finales de este año .

apuesta por . Institutos como el Baker Institute Center for Energy Studies prevén descensos de 1–2 dólares.

Teniendo en cuenta que el barril ronda 60 dólares (unos 50 euros), la bajada no será dramática, pero sí suficiente para que se note en la economía global.

Rusia, China y el efecto boomerang

Una bajada del petróleo podría complicarle la vida a Rusia, cuyo presupuesto depende de las exportaciones de crudo. Pero ojo: también podría tener efecto boomerang, porque los países productores podrían reducir la oferta para sostener los precios si bajan demasiado.

China es otro actor clave: actualmente, parte del petróleo venezolano se usa para pagar deudas. Si Estados Unidos controla Venezuela, es posible que las exportaciones a China bajen o que les obliguen a pagar en dólares en lugar de criptomonedas o yuanes, lo que generaría molestias pero no un gran problema, ya que Venezuela no es el principal proveedor de crudo para China.

