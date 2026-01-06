Ahora

El futuro de Venezuela

Trump y la teoría del petróleo venezolano como pieza del dominó: un efecto en cadena con consecuencias políticas y económicas en todo el mundo

¿Por qué es importante? Hay tres piezas clave en el tablero: la primera es la de los aliados del régimen chavista, Cuba y Nicaragua; la segunda en caer sería Canadá, pero por el efecto contrario; y la buena noticia llega con la tercera: gasolina a mejor precio.

El presidente de EEUU, Donald Trump.
Desde su primera comparecencia quedó claro que la obsesión de Trump en Venezuela es el petróleo, y tiene una explicación. La idea central es que si Estados Unidos reactiva el petróleo venezolano se podría desatar todo un efecto en cadena con consecuencias tanto políticas como económicas.

Hay tres piezas clave en ese tablero de dominó y la primera es la de los aliados del régimen chavista: Cuba y Nicaragua. Hasta ahora, las relaciones de amistad habían permitido que a estos países se les vendiera el petróleo a precio amigo, es más, Cuba recibe hasta 30.000 barriles diarios y en Nicaragua el 80% de los hidrocarburos proceden de Venezuela.

Así que si EEUU reactiva el petróleo venezolano estaría en una buenísima posición para estrangular a ambos países, o bien aumentando su precio o bien recortando su suministro, como ya está pasando en Cuba, donde ya se han visto los primeros cortes de suministros. Esto para los que Trump considera "adversarios", pero también causaría efectos a aquellos que hasta ahora en teoría eran aliados estadounidenses.

Y esto lleva a la siguiente pieza que caería: Canadá, pero justo por el efecto contrario a Cuba y Nicaragua. Casi todo el petróleo que se extrae en Canadá, más de un 90%, se exporta a Estados Unidos, pero si los estadounidenses reparan la industria del petróleo venezolano, podrían dejar de necesitar el oro negro de Canadá, así que los canadienses se quedarían sin mercado.

Pero la tercera pieza es más optimista. Ahora mismo el valor del barril del petróleo ya está a un precio asequible, y eso a pesar de que Venezuela apenas explota una fracción de lo que podría producir. Así que si efectivamente se reactiva esa producción al haber más petróleo, el precio bajaría. Y ahí está la buena noticia para los bolsillos, incluidos los de los españoles: gasolina a mejor precio.

