Aventajar a China y Rusia: el objetivo de Trump al tomar el control de explotaciones petrolíferas venezolanas

¿Por qué es importante? La explotación tanto del crudo como de los minerales raros le permitirían librarse de China y Rusia, así como impedir que estas las controlen, ya que son aliadas de Venezuela.

El reciente ataque de Estados Unidos a Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, ha puesto el foco en el petróleo. El presidente Donald Trump ha manifestado repetidamente su interés en explotar el crudo venezolano, aunque las infraestructuras actuales solo permiten una producción del 1% del total mundial. Para aumentar esta cifra, se necesitaría una inversión de 100.000 millones de dólares. Esta acción también busca contrarrestar la influencia de Rusia y China, además de asegurar minerales valiosos como el tántalo. Las petroleras estadounidenses, como ExxonMobil y Chevron, han visto un aumento en su cotización tras estos eventos. Además, un buque de Chevron ha partido hacia EE.UU. con 300.000 barriles de petróleo, a pesar del bloqueo vigente.

Si una palabra se ha repetido desde el sábado, día en el que Estados Unidos atacó Venezuela y capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, es: petróleo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro en infinidad de ocasiones que si algo quiere de este país es la explotación de su crudo, de hecho, durante la rueda de prensa que dio el sábado tras la operación militar, llegó a repetir estas sílabas hasta en 20 ocasiones.

Sin embargo, la bolsa de petróleo venezolana tiene un problema, no es tanto la cantidad que aún alberga esta reserva, ya que es la mayor del mundo, sino las infraestructuras de explotación. Tanto es así que de toda la lucilina que se produce en el mundo, Venezuela tan solo es capaz de generar el 1%. En este sentido, Estados Unidos tendría que construir más plantas de extracción y refinerías, solo para llegar al 2% de la producción mundial se necesitaría una inversión de 100.000 millones de dólares, así como un par de años.

Ante este escenario, cabe preguntarse por qué Trump ha tenido tanta prisa para irrumpir en Venezuela. Pues bien, se trata de un paso más en su estrategia de ganarle pulsos a sus dos principales competidores: Rusia y China. Además, el Estado caribeño tiene minerales muy codiciados por la industria tecnológica como el tántalo, el niobio o el grafito, necesarios para la fabricación de coches, chips u ordenadores. La posesión de estos recursos reduce su dependencia de estos países o, al menos, según ha detallado el secretario de Estado, Marco Rubio, sirve para que no los puedan tener otros.

Con todo, esta operación también tiene una clara repercusión en las bolsas y mercados bursátiles. Las principales beneficiadas son petroleras estadounidenses como ExxonMobil, ConocoPhillips o Chevron, que tras la detención de Maduro ha mejorado su cotización en un seis por ciento.

Cotización de las principales pretroleras estadounidenses tras la captura de Maduro

Asimismo, la jornada del lunes ha dejado otra importante imagen: la de un petrolero venezolano rumbo a Estados Unidos desde la pausa de las exportaciones. Precisamente, se trata de un buque de Chevron, la única empresa autorizada por Washington, que ha zarpado con 300.000 barriles desde aguas caribeñas con el bloqueo aún en vigor. Sin embargo, la compañía ha pedido a sus trabajadores que vuelvan del país en cuanto haya vuelos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.