El Gobierno del PP con Vox en Castilla y León se nota, y cada vez más. La última de la extrema derecha ha sido patrocinar unas conferencias organizadas por Fernando Sánchez Dragó y en las que participará un reconocido negacionista: Fernando López-Mirones.

Cree que la pandemia ha sido perfectamente orquestada, no confía en las vacunas contra el COVID y también es negacionista del cambio climático. Y eso que es biólogo y profesor universitario. López-Mirones es negacionista y, por si hay alguna duda, el título de uno de sus libros lo deja claro: "Yo, negacionista". En el capítulo tres escribe: "Ese constructo llamado COVID-19 que inició un proceso cuidadosamente planeado no es una enfermedad nueva producida por un virus surgido de la naturaleza, es solo el instrumento necesario para un fin concreto, que no es otro que inocular sustancias patentadas con elementos desconocidos que cambien la naturaleza humana para siempre y nos conduzcan a algo llamado nuevo orden mundial".

López Mirones se refiere a la pandemia como 'plandemia'. Cree que todo lo ocurrido obedece a una conspiración mundial y, por supuesto, está en contra de las vacunas.

Asistir a las charlas cuesta 180 euros. Y con el fin de semana completo en un hotel, 400. ¿Entonces por qué pone dinero público el Gobierno de los castellanos y los leoneses? Esa es la pregunta que se hace Francisco Igea, procurador de Ciudadanos en las Cortes. Ha pedido a la Junta la cantidad exacta que han destinado a subvencionar este evento.

LaSexta Clave ha llamado al Gobierno de Castilla y León, a la Consejería de Cultura, que está en manos de Vox, y les hemos trasladado las mismas cuestiones. ¿Por qué patrocinan estas charlas que sientan a un negacionista? ¿Cuánto dinero han destinado exactamente? Respuesta: "El apoyo de la Junta es una dotación económica de 1.500 euros y va destinada al centro donde se realizará al acto". La Consejería de Cultura dice que ese dinero está enfocado a "la dinamización patrimonial del enclave donde se desarrollará el acto". Y sobre la participación de López Mirones, el negacionista, asegura que "no se ha entrado en nada que tenga que ver con la línea editorial del acto". Y que la elección de los ponentes es ajena a la Junta de Castilla y León.

Así que sí, la Consejería de Cultura del Gobierno de Castilla y León que controla Vox gracias a un pacto con el PP de Fernández-Mañueco destina el dinero público de sus ciudadanos a la organización de unas charlas en las que participa un negacionista de las vacunas.